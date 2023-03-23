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Prof. Sözbilir, Adana Kahramanmaraş hattında büyük risk taşıyan fay hattını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde devam eden artçı şoklar nedeniyle "inşaat için riskli uyarısına" rağmen temel atma törenini gerçekleştirmişti. Prof. Sözbilir'den de deprem bölgesindeki Savrun fayının 6.2 şiddetinde deprem yaratma riski olduğu açıklaması geldi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 22:20
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Prof. Sözbilir Adana Kahramanmaraş hattındaki riskli fayı açıkladı

Prof. Sözbilir, Adana Kahramanmaraş hattında büyük risk taşıyan fay hattını açıkladı
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Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem sonrası Savrun Fayı'nın da etkilendiğini belirtti.

Hasan Sözbilir, 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ilçesi olan ve bu ilk sarsıntıdan 9 saat sonra meydana gelen Elbistan ilçesi merkezli depremlerden sonra, 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6.4 büyüklüğünde bir ana şok daha yaşandığına dikkat çekti.

ARTÇI ŞOKLAR SAVRUN FAYINDA YOĞUNLAŞTI

Sözbilir, "Bu ana şokların ardından 15 bini aşan artçı şok bölgeyi belirli aralıklarla sürekli olarak sarsıyor. Arazideki gözlemlerimiz ve sismolojik veriler birlikte değerlendirildiğinde, artçı şok niteliğindeki bazı depremlerin Savrun Fayı'nın kuzey segmenti üzerinde yoğunlaştığını görüyoruz. Savrun Fayı ikinci ana şokta kırılan Çardak Fayı'nın doğu ucundan başlar, Göksun güneyinden geçerek Kadirli ilçesine kadar uzanır. Fay 20 km ve 40 km uzunluğundaki 2 fay segmentinden yapılıdır. 6 Şubat'taki ana şoklardan sonra Göksun tarafında önemli oranda stres birikimi nedeniyle, Savrun Fayı'nın kuzeydeki segmenti üzerinde 4.9'a varan büyüklükte çok sayıda deprem olmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, şöyle devam etti:

6.2 DEPREM ÜRETEBİLİR

"Benzer şekilde daha güneydeki 40 kilometre uzunluğundaki fay segmenti ise 7 büyüklüğüne varan depremler üretebilir. Fakat şimdiye kadar güneydeki fay segmentinin tetiklendiğine dair sismolojik bir veri bulunmamaktadır. Bununla beraber Savrun Fayı'nın 20 kilometre uzunluğundaki kuzey segmenti tetiklenmiş olup, 1.5 ay içinde 4'ün üzerinde çok sayıda deprem üretmiştir. Bu durumda normal koşullarda 6.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olan Savrun Fayı'nın kuzey segmentinin 4 ve üstü çok sayıda deprem üreterek kırılmaya başladığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar anaşok niteliğinde 15 günde kırılan Amanos, Narlı, Pazarcık, Erkenek, Doğanşehir Çardak, Antakya Fayı'na 8'inci fay olarak Savrun Fayı'nın da eklendiği anlaşılmaktadır. Bu da bölgedeki fay tetiklenme mekanizmasının devam ettiğini göstermesi açısından çok önemli bir gözlem olarak değerlendirilebilir." (DHA)

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