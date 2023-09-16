Profesör açıkladı: Eris varyantının yayılım özelliği çok fazladır

Editör: Ali Öncü

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, tekrar gündeme gelen Covid-19’un yeni varyantı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, yayılım hızının çok fazla olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Türkiye'de Eris varyantının olup olmadığı hakkında açıklama yaptı. 9 vakada Eris varyantına rastlanmasıyla Bakan Koca şunları dile getirdi:

“Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz”

Bunun üzerine varyantın belirtileri ve detayları ise merak konusu oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, varyantın çok hızlı yayılma özelliğinin olduğunu açıkladı.

ERİS VARYANTI NEDİR?

Bilimsel adı EG.5.1 olan eris virüsü ya da eris varyantı, COVID-19 varyantlarından omicron varyantının mutasyona uğramış, daha bulaşıcı olan alt türüdür. Eris varyantı Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘izlenmesi gereken varyant’ olarak tanımlanmıştır. Boğaz ağrısı, öksürük, ateş, tat ile duyu kaybı ve burun akıntısı gibi bulgular eris varyantının da belirtileri arasındadır.

Temmuz ayında ortaya çıktığı açıklansa da başlangıcının daha da erken olduğu düşünülen eris virüsünün dünya üzerinde yayılma hızının artsa da henüz endişe edici bir durum söz konusu olmamasına rağmen ülkelerin tedbir alması gerektiği vurgulanmaktadır.

ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Boğaz ağrısı

-Öksürük

-Burun tıkanıklığı veya akıntısı

-Baş ağrısı

-Nefes darlığı

-Tat ve koku kaybı

-Hapşırma

-Halsizlik ve yorgunluk

-Kas ve vücut ağrıları

-İştah kaybı

-İshal