Profesör ani kalp krizlerindeki hayat kurtaran yöntemi açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Kalp krizi rahatsızlığının artık erken yaşlarda da görülebildiğini belirten Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, anjiyo hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyo işleminin ani kalp krizlerinde de hayat kurtaran bir yöntem olduğunu ifade eden Prof. Dr. Halil Tanrıverdi, elde edilen sonuca göre tedavi planlaması yapıldığını ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ NEDİR?

Miyokardiyal infarkt olarak da ifade edilen kalp krizi; kalbin oksijen ve besin desteğinden sorumlu koroner damarlardaki tıkanıklık veya aşırı daralmalara bağlı olarak kalp kasına kan akışının kesilmesi durumudur. Kalp dokusunun yeterince kanlanamadığı her saniye kalıcı hasar gelişme riskinde bir artış söz konusudur.

ANJİYO NEDİR?

Anjiyo (anjiyografi), kalp damarlarının tıkalı olup olmadığını anlamak için uygulanan bir işlemdir. Kalp hastalıklarının teşhis edilmesinde en çok uygulanan işlemlerden biri olan anjiyo, damarların tıkanıklığının yüzdesi, yeri, derecesine göre tedavi olarak da uygulanır. Anjiyo tanı işlemi sırasında balon ve stent işlemi uygulanabildiği için tedavi yöntemi olarak da kullanılır. Yani anjiyo hem teşhis hem de tedavi şekli denebilir. Klasik anjiyografi, koroner arter darlığının anatomik yapısını incelemede ve ek teknikler ile fonksiyonel değerlendirmede güvenilir yöntem olarak kabul edilir. Yapılan diğer testlerde yüksek riskli koroner damar tıkanıklığı şüphesi çıkan hastalarda, stent veya balon anjiyoplasti planlanan hastalarda ya da acil kalp krizinde tanı ve tedavi amacıyla uygulanır.