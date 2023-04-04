Profesör birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisini açıkladı

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, birçok kanser türünde bilinen en önemli tedavi başarı stratejisinin ‘erken tanı koyma stratejisi’ olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Maralcan, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanser hücrelerinin neden oluştuğunun bilinmediğini belirterek, “Yapılan araştırmalara göre kanserlerin oluşmasına zemin hazırlayan bazı risk faktörleri olduğu bir gerçektir” sözlerini kullandı.

Genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra yaşam biçiminin de kanseri tetiklediğini dile getiren Prof. Dr. Maralcan, kanser oluşumunda başlıca risk faktörlerini şu şekilde özetledi:

“Akciğer kanseri için sigara, bazı meme kanserleri için mutasyona uğramış genler, tiroit kanseri için radyasyon, karaciğer kanseri için bazı hepatit çeşitleri örnek verilebilecek risk faktörleridir. Bu risk faktörleri göz önünde bulundurulursa bireylerin bilinçli olması ve oluşabilecek risklere karşı tedbirli olması gerekir. Böyle durumlarda yapılabilecek en doğru şey, olası kanserin erken teşhisi için doktora zamanında başvurmaktır.”

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kanserin; vücut hücrelerinin normalden farklılaşması, kontrolsüz, çoğu kez bağımsız olarak çoğalması ve zamanla vücudun değişik alanlarına yayılarak organların işlevini kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, erken evrede konulan tanı sayesinde başarılı sonuç alınabileceğini ifade etti.

Kanserle mücadelede erken tanı koymak için bazı kanser tarama testleri olduğunu belirten Prof. Dr. Maralcan, “Kansere karşı hepimiz ortak bir ifadeyle ‘erken tanı koymayı’ hedeflemeliyiz” diye konuştu.

“Kanser taraması herhangi bir belirti göstermeden önce doktora başvuran kişilerin, bazı kanser türleri için kontrol edildiği bir yöntemdir” diyen Prof. Dr. Maralcan, şunları vurguladı:

“Kanser türlerini taramak için farklı testler ve yöntemler kullanılır. Meme kanseri için kendi kendine muayene, hekimin muayenesi, tarama mamografisi, kalın bağırsak kanseri için hekimin uygun gördüğü yaşlardan itibaren kolonoskopik inceleme, prostat kanseri için hekimin muayenesi ve psa denen kan tetkikinin yaptırılması bu tarama testlerine örneklerdir. Hekimlerin önerdiği şekilde ve zamanında kanser hastalıkları için tarama testlerini yaptırmak ve bilinen risk faktörlerinden uzak durmak kanser hastalıklarına karşı en bilinçli mücadele yöntemleridir ve toplumda hızla bu mücadele yöntemlerinin benimsenmesi ve kullanılması yaygınlaşmalıdır.”