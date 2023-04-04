4 Nisan 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Profesör birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisini açıkladı

Profesör birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisini açıkladı

Prof. Dr. Maralcan yaptığı açıklamada, “Birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisi erken tanıdır” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 12:19
Takip Et

Profesör birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisini açıkladı

Profesör birçok kanser türünde en önemli tedavi başarı stratejisini açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göktürk Maralcan, birçok kanser türünde bilinen en önemli tedavi başarı stratejisinin ‘erken tanı koyma stratejisi’ olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Maralcan, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, kanser hücrelerinin neden oluştuğunun bilinmediğini belirterek, “Yapılan araştırmalara göre kanserlerin oluşmasına zemin hazırlayan bazı risk faktörleri olduğu bir gerçektir” sözlerini kullandı.

Genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra yaşam biçiminin de kanseri tetiklediğini dile getiren Prof. Dr. Maralcan, kanser oluşumunda başlıca risk faktörlerini şu şekilde özetledi:

“Akciğer kanseri için sigara, bazı meme kanserleri için mutasyona uğramış genler, tiroit kanseri için radyasyon, karaciğer kanseri için bazı hepatit çeşitleri örnek verilebilecek risk faktörleridir. Bu risk faktörleri göz önünde bulundurulursa bireylerin bilinçli olması ve oluşabilecek risklere karşı tedbirli olması gerekir. Böyle durumlarda yapılabilecek en doğru şey, olası kanserin erken teşhisi için doktora zamanında başvurmaktır.”

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Kanserin; vücut hücrelerinin normalden farklılaşması, kontrolsüz, çoğu kez bağımsız olarak çoğalması ve zamanla vücudun değişik alanlarına yayılarak organların işlevini kaybetmesine neden olan ciddi bir hastalık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Maralcan, erken evrede konulan tanı sayesinde başarılı sonuç alınabileceğini ifade etti.

Kanserle mücadelede erken tanı koymak için bazı kanser tarama testleri olduğunu belirten Prof. Dr. Maralcan, “Kansere karşı hepimiz ortak bir ifadeyle ‘erken tanı koymayı’ hedeflemeliyiz” diye konuştu.

“Kanser taraması herhangi bir belirti göstermeden önce doktora başvuran kişilerin, bazı kanser türleri için kontrol edildiği bir yöntemdir” diyen Prof. Dr. Maralcan, şunları vurguladı:

“Kanser türlerini taramak için farklı testler ve yöntemler kullanılır. Meme kanseri için kendi kendine muayene, hekimin muayenesi, tarama mamografisi, kalın bağırsak kanseri için hekimin uygun gördüğü yaşlardan itibaren kolonoskopik inceleme, prostat kanseri için hekimin muayenesi ve psa denen kan tetkikinin yaptırılması bu tarama testlerine örneklerdir. Hekimlerin önerdiği şekilde ve zamanında kanser hastalıkları için tarama testlerini yaptırmak ve bilinen risk faktörlerinden uzak durmak kanser hastalıklarına karşı en bilinçli mücadele yöntemleridir ve toplumda hızla bu mücadele yöntemlerinin benimsenmesi ve kullanılması yaygınlaşmalıdır.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
1
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Ünlü anketçiden Erdoğan'la ilgili flaş açıklama
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
2
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿Samsun’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
3
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿'Seccade' anketinden dikkat çeken sonuç
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
4
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿Togg ve Tesla'nın yakıt masrafı belli oldu. Hiç de düşündüğünüz gibi değil. İşte büyük priz kazığı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
5
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿'Akasya Durağı'nın Gülbin'i cesur pozları ile mest etti. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
6
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Sosyal medyada Erdoğan'a 'seccade' tepkisi çığ gibi büyüyor: Seccade ile kapatmaya çalıştığı şey...
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
7
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Horlayan yolcuyu uyandırmak isteyen muavin başına gelen olayı ölene kadar unutmayacak
﻿Profesör açıkladı: Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor
﻿Profesör açıkladı: Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor
﻿Profesör açıkladı: Kanser giderek genç yaşlarda daha sık görülüyor
﻿İlteriş Vakfı Türk çadırlarında depremzede vatandaşlara moral veriyor
﻿İlteriş Vakfı Türk çadırlarında depremzede vatandaşlara moral veriyor
﻿İlteriş Vakfı Türk çadırlarında depremzede vatandaşlara moral veriyor
﻿Göbeklitepe ziyarete açıldı
﻿Göbeklitepe ziyarete açıldı
﻿Göbeklitepe ziyarete açıldı
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
﻿Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.