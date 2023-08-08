Profesör Ersoy beklenen İstanbul depreminin yerini ve büyüklüğünü açıkladı

Marmara Denizi Yalova açıklarında önceki gün meydana gelen 3.3 büyüklüğünde deprem çevre illerden de hissedildi. Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, tedirginliğe neden olan sarsıntının ardından CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı.

Ersoy, İstanbul’un Silivri ilçesi ile Gölcük arasında 7 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini söyledi.

Prof. Dr. Ersoy'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’de deprem aktivitesini gösteriyor. Türkiye’de 500’e yakın böyle deprem oluşturabilecek fay mevcut. Biz Marmara bölgesini çokça konuşurken şu ana kolu konuşuyoruz aslında. Bu ana kol, kuzeyden geçen, yani hepsi kırmızı çizilmiş ama 1912’de deprem oldu, Tekirdağ kısımlarına kadar olan bölüm kırıldı. Şu iç taraf tehlikeli, diğer yerde de 1999 yılında Kocaeli kısmına kadar geldi Gölcük’te bitti. "



"Şimdi Silivri ile Gölcük arasında büyük bir deprem bekliyoruz, 7’nin üzerinde. En kötü senaryoda 7,5. Peki Yalova depremi ne söylüyor? Biz Marmara depremini konuşurken hep ana kol ile ilgili konuşuyoruz. Bu ana kol üzerinde değil.

Bu deprem, beklenilen büyük depremin beklendiği ana kolda değil. Bu kolda oluşacak deprem kuzeydeki ana koldaki kadar büyük deprem üreteceğini sanmıyorum. 6’yı geçer ama 7’yi bulmaz. Biraz segment uzunluğuyla ilgili bir durum. Elbette Marmara bölgesinin canlı olduğunu gösteriyor. 5.8’lik Silivri depreminde haberleşme durdu, trafik durdu.