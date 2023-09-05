Profesörden çocuklarda salgına dönen göz hastalığı uyarısı geldi. Dünyada ve Türkiye’de hızla yayılıyor ve önünü almak gün geçtikçe zorlaşıyor.

Yeni yüz yılın teknoloji çağı olması sebebi ile çocukların televizyon, telefon ve tablet gibi teknolojik aletlerden uzaklaşması neredeyse imkansız hale gelirken bir yandan da dijital ekranlara olan bağımlılık ve bağlılık ciddi sağlık sorunları ile birlikte görme bozukluklarına da sebep oluyor.

Adeta yeni yüz yılda salgına dönen göz hastalığına karşı tedbirler açıklandı.

Adeta yeni yüz yılı vebası ve salgını haline gelen miyopinin çocukların okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Eraslan “Öyle ki tahtayı göremeyen çocuğun zamanla derslere olan ilgisi azalıyor ve notları düşmeye başlıyor. Oysa erken teşhis ve uygun tedaviyle uzağı görme sorununun ilerlemesi kontrol altında tutulabiliyor, hatta önlenebiliyor. Dolayısıyla çocukların her 6 ayda veya yılda bir, okul çağında ise özellikle okullar açılmadan önce göz muayeneleri olmaları ve sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kazanmaları yönünde ebeveynleri tarafından teşvik edilmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ERASLAN’DAN 6 MADDE SIRALANDI

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhsin Eraslan, yeni yüz yılın vebası miyopi sorununda ebeveynlerin dikkat etmeleri gereken kuralları 6 maddede sıraladı:

Gün içerisinde, akıllı telefon ve tablet kullanımı gibi yakın aktivitelerini olabildiğince kısıtlayın.

Yakın aktivite sürecinde 20 dakikada bir 20 saniye mola vermesini ve 20 metre kadar uzağa bakarak gözünü dinlendirmesini sağlayın.

Günde en az bir saat açık havada ve gün ışığında, tercihen kalabalık spor aktiviteleriyle zaman geçirmesi için teşvik edin.

Evde, özelikle çalışma odasının iyi aydınlatılmış olmasına dikkat edin.

Üç yaşındaysa akıllı telefon ve tablet kullanmasına izin vermeyin.

Dört-altı yaş grubundaysa akıllı telefon ve tablet kullanımının 45 dakikayı aşmamasına özen gösterin. Daha uzun kullanım söz konusuysa iki-üç ayrı zaman diliminde olacak şekilde düzenleyin.

En önemlisi, 6 ayda bir veya senelik olarak göz muayenesini alışkanlık haline getirin.

Erken teşhis ve tedavinin faydaları

Sorunun erken teşhis edilmesi halinde Miyopi nedeniyle uzağı bulanık görme sorunu genellikle gözlük veya lens kullanımıyla düzeltiliyor ve çocuğun net görmesi sağlanıyor.

Eraslan, net görmeyi mümkün kılan ve miyopinin ilerlemesini durduran tedavi seçeneklerini şu şekilde sıraladı:

Gözlük ve kontakt lensler: Her iki yöntem, çocukların görüş yeteneğini düzeltmek için yaygın olarak kullanılıyor. Gözlük uygulamasında, merkezde tam numaraya sahip olan ve çevreye doğru numaranın azaldığı yeni gözlük camlarıyla miyopinin ilerlemesi durdurulabiliyor.

Damla tedavisi: Atropin türevi damlaların çok düşük konsantrasyonlarda kullanımıyla miyopide ilerleme durdurulabiliyor. Ancak bu damlaların kullanılmasına karar verildiğinde çocuğun sistemik hastalık ve yatkınlıklarının mutlaka araştırılması gerekiyor. Zira, kalp hastalıkları ve astım varlığında yan ekiler oluşturabildiği biliniyor.

Ortokeratoloji: Gece boyunca takılan özel lensler miyopinin geçici olarak düzelmesini sağlıyor.

Lazer Cerrahi: Belirli bir yaşa geldiklerinde lazer cerrahisi bazı çocuklar için seçenek olabiliyor, ancak genellikle yetişkinlik dönemine erteleniyor.