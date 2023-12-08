Profesörden hamile kadınlara hayat kurtaran uyarı. Sakın yakalanmayın

Uzmanı, “Gebelikte gribal enfeksiyon anne ile bebeğin kaybına yol açabiliyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: AA
Profesörden hamile kadınlara hayat kurtaran uyarı. Sakın yakalanmayın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, özellikle bebekte organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay içerisinde annenin geçirdiği enfeksiyonların ve yüksek ateşin birtakım problemlere yol açabildiğini söyleyerek dikkat çeken uyarılarını sıraladı.

Prof. Dr. Buyru, yaptığı açıklamada, havaların soğuması ile gribal enfeksiyonlarda artış yaşandığını dile getirdi.

Risk grubundaki hamilelerin gribal enfeksiyonları ağır geçirebildiğine dikkati çeken Buyru şunları dile getirdi:

“Özellikle bebekte organ gelişiminin olduğu ilk 3 ay içerisinde annenin geçirdiği enfeksiyonlar ve yüksek ateş, birtakım problemlere yol açabiliyor. Hatta gebelik kayıpları ile sonuçlanabiliyor. O nedenle gribal enfeksiyonlara karşı önlem almak gerekir. Örneğin gribal enfeksiyonlar gebelerde zatürreye kadar hatta bebeğin ya da annenin kaybına kadar olumsuz sonuçlara yol açabiliyor”

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Prof. Dr. Buyru, bunu önlemek için gebeliğin her döneminde grip aşısının tüm gebelere yapılmasını tavsiye etti.

Gebelerin başka enfeksiyonlara karşı da aşılanması gerektiğine dikkati çeken Buyru, viral enfeksiyonların bebekte otizm nedeni olabileceğini araştırmaların gösterdiğinin altını çizdi.

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“İLK ÜÇ AYDA ORGAN VE SİSTEM GELİŞİMİ VAR”

Prof. Dr. Buyru, bu enfeksiyonların bebeğin beyin, sinir sistemi ve kalp kapağı gibi organ ve sistemlerinde birtakım olumsuzluklar ortaya çıkabildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“İlk üç ayda organ ve sistem gelişimi var. Eğer enfeksiyon plasenta yoluyla bebeği de etkilerse bu bebekte hem anomalilere, bebeğin kaybına kadar varan olumsuz sonuçlara yol açabilir”

Özellikle viral enfeksiyonlar ve yüksek ateş durumunda bebeğin beyin, sinir sistemi, diğer organ ve sistemleri olumsuz etkilenebildiğini aktaran Buyru, gebelerin bulunduğu ortamları sık sık havalandırılmalarını tavsiye etti.

Buyru, hamilelerin kalabalık ortamlardan ve hastalardan mümkün olduğunca uzak durmalarını, maske kullanmalarını ve el hijyenine dikkat etmelerini istedi.

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