Profesörden kritik anne sütü açıklaması

Editör: Naim Arıoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Emzirme Haftası dolayısıyla yapılan etkinliklerde konuşan Prof. Dr. Yakup Aslan, anne sütünün önemini vurguladı.

Aslan, anne sütünün bebeğin ilk 6 ay tüm besin ve vitamin ihtiyacını karşılayan tek besin olduğunu söyledi. Anne sütü dışında başka bir besin veya sıvı verilmemesi gerektiğini belirten Aslan, anne sütünün 2 yaşına kadar verilmesinin hem tıbbi hem de dini bir öneri olduğunu ifade etti.

Aslan, zeytinyağının kalitesini anlamak için kokusunun çok önemli olduğunu, yeşil zeytin, taze çimen, orman meyveleri veya çiçek gibi hoş kokuların kaliteli yağın işaretleri olduğunu anlattı.

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARI

Bebeklerin sağlıklı büyümesi için anne sütü vazgeçilmezdir. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir ve enfeksiyonlara karşı korur. Emzirme aynı zamanda bebeğin annesiyle duygusal bağ kurmasını sağlar. Anne sütü ile beslenen bebekler ishal, solunum yolu enfeksiyonu gibi hastalıklara daha az yakalanır, çene ve diş gelişimine katkıda bulunur. Anne sütü alan çocuklar astım, alerji, çocuk diyabeti gibi hastalıklara karşı daha dayanıklı olur. Anne sütünde yeterli miktarda demir bulunduğu için, emzirilen bebeklerde anemi görülmez. Anne sütü bebeğin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine destek olur.