Profesyonel yüzücü ve cankurtaran denizde boğuldu

Konya'dan tatil için Marmaris'e gelen İlhan Çelik'in dalış sırasında boğulduğu öğrenildi. Aynı zamanda Konya Şekerspor Bisiklet sporcusu da olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Olay, dün Marmaris'te Kızılkum açıklarında gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre öğle saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bir dalış teknesinde boğulma vakası ihbarı yapıldı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Hemen olay yerine gelen ekipler, İlhan Çelik'i çıkarıldığı tekneden tahliye ederek sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin sonrasında İlhan Çelik, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak İlhan Çelik, tüm uğraşlara karşın yaşatılamadı. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi otopsi için Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlanan İlhan Çelik'in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.