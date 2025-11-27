İşletmeler için e-posta, kesintisiz iletişimi, iş birliğini ve bilgi alışverişini teşvik eden, şirket içi uyumu ve müşterilerle harici bağlantıyı sağlayan bir iletişim kanalıdır.

E-posta iletişimini sağlayabileceğiniz mevcut birçok seçenek olsa da, Uzman Mail Çözümleri, kurumsal iletişiminizi kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için tasarlanmış kapsamlı planları ile en çok tercih edilen kurumsal e-posta çözümlerinden biri olarak öne çıkar.

Neden Uzman Posta Mail Çözümleri?

Uzman Mail Çözümleri, sadece güvenliği ve depolamayı geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda profesyonelleşme, kesintisiz iletişim ve veri gizliliğini de sunan bir e-posta barındırma hizmetidir. İşletmenizin e-posta iletişimini güvenli, şifreli, gizlilik güvenceli ve reklamsız bir e-posta barındırma hizmeti ile geliştirmenize olanak tanıyarak her e-posta etkileşime profesyonel bir dokunuş katar.

Aşağıdaki listede Uzman Posta’nın sunduğu ve onu işletmeler için tercih edilen bir seçenek haline getiren özelliklerden bazılarını bulabilirsiniz:

1. Özel E-posta Adresleri

E-posta adreslerini kendi alan adınızla yapılandırarak şirketiniz için profesyonel ve markalı bir imaj oluşturabilirsiniz.

2. Gelişmiş Güvenlik Önlemleri

Uzman Mail çözümleri, iki faktörlü kimlik doğrulama, gelişmiş karantina özelliği, çoklu doğrulama, akıllı tespit yöntemleri ve gelen-giden e-postalar için gelişmiş kural tanımlama yetenekleriyle güvenliğinizi en üst seviyeye taşır. Global veri tabanı ve çok dilli kullanım desteğiyle, e-posta trafiğiniz üzerinde tam denetim ve koruma sağlar.

3. İş Birliği Araçları

Paylaşılan takvimler, kişiler ve görevlerle ekip iş birliğini kolaylaştırarak verimliliği ve koordinasyonu artırmanızı sağlar.

4. Akıllı E-posta Filtreleri

Uzman Posta, webmail arayüzü üzerinden sunulan esnek kural ve filtreleme yapısıyla gelen kutunuzu yönetmenizi sağlar. Gelen mesajları gönderen, konu başlığı veya içeriğe göre tanımladığınız kurallarla otomatik olarak ilgili klasörlere taşır. Böylece e-postalarınızı manuel ayıklama zahmetinden kurtulur ve düzenli bir e-posta deneyimi yaşarsınız.

5. Çoklu Hesap Yönetimi

Uzman Posta Webmail arayüzü, çoklu hesap desteği sunar. Bu özellik sayesinde, oturum kapatıp açmaya gerek kalmadan, tek bir panel üzerinden tüm posta kutularınızı aynı ekrandan yönetebilirsiniz.

6. Esnek Kota

E-posta iletişiminiz sırasında depolama alanınız dolarsa, gelen e-posta’ları görüntüleyemez ve e-posta gönderemezsiniz. E-posta iletişiminizi sürdürmek için eski e-postalarınızı silmeniz gerekir.

Bu noktada Uzman Posta size esnek kota seçeneği sunarak depolama ihtiyacınız arttığında kotanız dolmadan sizi uyarır ve kotanız dolunca otomatik artan e-posta kutuları sayesinde e-posta almaya devam etmenizi sağlar.

7. Sürekli ve Kesintisiz Erişim

Uzman Posta tarafından sunulan çözümler, %100 süreklilikte ve 7×24 kesintisiz iletişim sağlar.

Profesyoneller İçin Uzman Mail Çözümleri

İşletmeniz için kullanabileceğiniz Uzman Posta e-posta çözümlerinin listesi aşağıdaki şekildedir:

1. Kurumsal E-posta

Uzman Posta Kurumsal E-posta, şirketiniz için @sirketadiniz.com uzantılı profesyonel e-posta sahibi olmanızı sağlayan; %100 Outlook vb. mail programları ile uyumlu, esnek kota özelliği ile kesintisiz ve tamamen yerli bir e-posta çözümüdür.

2. Ekonomik E-posta

İşletmeniz için @sirketadiniz.com uzantılı profesyonel e-posta paketlerine ekonomik fiyatlarla sahip olmanızı sağlar. 15 adet e-posta hesabı ve 100 GB paylaşılabilir kota ile başlayan paketlerimizde, toplam kotanızı kullanıcılarınız arasında 5 GB ve katları şeklinde dilediğiniz gibi paylaştırabilirsiniz. İhtiyacınız arttığında ise kolayca ek kota veya yeni hesap ekleyerek paketinizi yükseltebilirsiniz.

3. Dedike E-posta

Sınırları olmayan size özel dedike e-posta servisi, paylaşımsız altyapı, kurumunuza özel IP adresi ve sınırsız alan adı barındırma gibi premium özelliklerle donatılmıştır. Üstelik yeni MBOX özelliği sayesinde, hesaplarınızı sadece yüksek kotalarla değil, ihtiyacınıza göre 1, 2, 3 veya 4 GB gibi daha düşük kotalarla da oluşturabilir, kaynaklarınızı tam verimlilikle yönetebilirsiniz.

4. Uzman Hybrid Exchange ve MS 365

Aynı alan adı altında Microsoft Exchange ile Uzman Posta Kurumsal E-posta hizmetinin güçlü yönlerini bir araya getiren Uzman Hybrid Exchange, 50 GB’a kadar e-posta kapasitesi, her iki platformun sunduğu gelişmiş özellikler, güvenlik çözümleri ve ücretsiz teknik destek gibi avantajlar sunar.

5. Gelişmiş E-mail Marketing Platformu

Uzman Posta Gelişmiş E-mail Marketing Platformu Mail Extra, müşterilerinizin önemli günlerini kutlamak, ürün ve hizmetlerinizi tanıtmak ve kampanyalarınızı duyurmak için tek tıkla tüm müşteri listelerinize aynı anda kişiselleştirilebilen e-postalar göndermenizi sağlayan bir e-posta çözümüdür. Binlerce e-postayı dakikalar içerisinde göndermenize olanak sağlayan çözüm, yüksek teslim edilebilirlik oranı, kullanımı kolay arayüzü ve hazır şablon desteği ile öne çıkmaktadır.

6. İşlemsel E-posta

Uzman Posta İşlemsel E-posta, Uzman Posta İşlemsel E-posta, e-ticaret, CRM ve ERP gibi mevcut iş yazılımlarınıza API veya SMTP Relay protokolleri ile kolayca entegre olur. Bu sayede üyelik onayı, fatura bildirimi gibi kritik işlem mesajlarınızı hızlıca gönderirken, gönderim sonuçlarını anlık log ekranları üzerinden canlı olarak izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

7. E-posta Arşivi

Uzman Posta E-posta Arşivi, e-posta hesaplarınız üzerinden gerçekleştirilen tüm gönderileri ve alınan tüm mesajları arşivlemenizi sağlayan bir e-posta çözümüdür. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde arşivlenen mesajlarınıza anında erişebilir, içeriklerini okuyabilir, yönetebilir veya cihazınıza indirebilirsiniz.

8. E-posta Sigortası

Uzman Posta E-posta Sigortası, silinen e-posta’larınızı tamamen geri getirmenizi ya da silinen öğeler arasından arama yaparak dilediğiniz yazışmaları kurtarmanızı sağlayan bir e-posta çözümüdür.

9. Unified Mail Gateway Bütünleşik E-posta Güvenlik Çözümü

Unified Mail Gateway, sunucunuz nerede olursa olsun, başta Zimbra olmak üzere Microsoft Exchange, hMailServer, SmarterMail vb. birçok e-posta yazılımıyla tam uyumlu çalışır. Gelen ve giden e-posta trafiğinizi anlık olarak denetleyerek tehditleri engellerken, gelişmiş kural/filtre yönetimi ve beyaz/kara liste oluşturma özellikleri ile işletmenize tam kontrol sunar.