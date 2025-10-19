Afrika'da futbol dünyasını derinden sarsan bir trajedi yaşandı.

Senegal'de profesyonel futbolcu olma hayaliyle yanıp tutuşan 19 yaşındaki Cheikh Toure, Fas’ta bir kulüpte denemelere çıkacağına inanarak yola çıktı. Ancak genç futbolcuya bu fırsatı sunacağını söyleyen kişiler, aslında insan kaçakçılığı yapan bir çetenin üyeleriydi. Toure, planlandığı gibi Fas’a değil, Gana’ya götürüldü.

AİLESİ PARAYI ÖDEYEMEDİ

Burada bir süre rehin tutulan futbolcu için ailesinden fidye talep edildi. Ancak fakir bir ailenin çocuğu olan Toure için istenen fidye ödenemedi. Kısa süre sonra genç futbolcunun çetenin elinde yaşamını yitirdiği açıklandı. Olay, Afrika'da büyük yankı uyandırdı.

İKİ ÜLKE DE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Toure’nin ölümünün ortaya çıkmasının ardından Senegal ve Gana'nın güvenlik güçleri de harekete geçti. Her iki ülkenin de emniyet birimleri, olaya karıştığı belirlenen insan kaçakçılığı çetesine yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

FARKINDALIK ARTMALI

Futbol camiası, genç oyuncunun ölümünün ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirirken Afrika’daki genç yeteneklerin sahte menajerler ve dolandırıcılar tarafından hedef alınmasına dair farkındalık çalışmalarının artması gerektiğine vurgu yapıldı.