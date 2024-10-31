Program apar topar yayından kaldırılmıştı: Çok sağlam alacağım var

Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getirmişti.

YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

İlk bölümleri büyük ses getiren Dünya Güzellerim Tatilde programı sette yaşanan makyör krizi ile uzun süre konuşulmuştu. Bülent Ersoy'un programı bıraktığını açıklamasının ardından da program apar topar yayından kaldırılmıştı.

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Seray Sever aylar sonra programa dair açıklamalarda bulundu.

Sever; ''40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti' ifadelerini kullandı.

2 MİLYONDAN FAZLA

'Set apar topar bitti' diyen Sever; 'Benim avukatımda olay. Ödeme filan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı' şeklinde konuştu.