Program apar topar yayından kaldırılmıştı: Çok sağlam alacağım var

Düzenleme: Kaynak: Aramızda Kalmasın
Program apar topar yayından kaldırılmıştı: Çok sağlam alacağım var

Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı Dünya Güzellerim Tatilde programı apar topar yayından kaldırılmıştı. Seray Sever aylar sonra ilk kez konuştu.

Dünya Güzellerim Tatilde programı Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'i bir araya getirmişti.

9ii9.webp

YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

İlk bölümleri büyük ses getiren Dünya Güzellerim Tatilde programı sette yaşanan makyör krizi ile uzun süre konuşulmuştu. Bülent Ersoy'un programı bıraktığını açıklamasının ardından da program apar topar yayından kaldırılmıştı.

98.webp

Aramızda Kalmasın programına konuk olan Seray Sever aylar sonra programa dair açıklamalarda bulundu.

Sever; ''40 günde 13 bölüm çekilecekti, çekilemedi. Son iki haftamızda zaten yönetmen yoktu. Karışık bir setti. Çok sıkıntılar yaşandı. İyi bir set değildi. Sette büyükbaşlar olduğundan kaprisler çok oldu. Zor bir setti' ifadelerini kullandı.

2 MİLYONDAN FAZLA

'Set apar topar bitti' diyen Sever; 'Benim avukatımda olay. Ödeme filan alamadım. Telefonlara da çıkan olmadı. Bir avans yatırıldı gerisi gelmedi. Çok sağlam alacağım var. 2 milyondan fazla... Ben mağdur oldum. Kimse ödeme alamadı' şeklinde konuştu.

o9.webp

Son Haberler
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
Grammy Ödülleri'nin yeni yayıncısı belli oldu
"Göründüğü Gibi" Arter’de
"Göründüğü Gibi" Arter’de
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
İşinden ayrıldı, hırsızlık yaptı
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Ağlara takılan fazla balık tekneyi batırdı!
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı
Dilruba Kayserilioğlu'nun cezası belli oldu. Sokak röportajından suçlanmıştı