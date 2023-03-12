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  • Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar''ında şoke eden anlar. Programa katılan konuk hem utandı hem de anlattı

Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar''ında şoke eden anlar. Programa katılan konuk hem utandı hem de anlattı

Deprem sonrası Konuşanlar'a bir süre ara veren Hasan Can Kaya büyük yaralar açan depremden 1 ay sonra deprem öncesi çekilen bir bölümü yayınladı. Geliri depremzedelere bağışlanacak Konuşanlar'a katılan bir konuk Tinder hikâyesiyle herkesi şoke etti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:29
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Programa katılan konuk hem utandı hem de anlattı. Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar''ında şoke eden anlar.

Hasan Can Kaya'nın ''Konuşanlar''ında şoke eden anlar. Programa katılan konuk hem utandı hem de anlattı
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Exxen'de yer alan Konuşanlar deprem sebebiyle bir süre yayına ara vermişti. Hasan Can Kaya deprem öncesi çekilen bir bölümü depremden tam 1 ay sonra yayınlayarak bölümün gelirinin depremzedelere bağışlanacağını açıkladı.

Konuşanlar'da yine ilginç hikâyeler ortaya döküldü. Gülüm adındaki bir kadın konuk Tinder ile tanışmasını anlattı.

39 yaşındaki Gülüm adlı konuk açıklamasında "Tinder diye bir uygulama varmış yalan yok bak! Benim arkadaşım oradan sevgili bulmuş çok üstüne gitmiş çocuk bunu engellemiş. Geldi bana bir hesap aç dedi. O ne dedim? Aç belki önüme düşer adamı buluruz... Sen sıkıldıkça kullan dedi, ben önüme geleni yukarı atıyorum (beğeni)... Sonra mesaj yağmaya başladı. Göl kenarında bir çift poz vermiş, profilde çift fotoğrafı var. 'Merhaba' dedi yanıt verdim. Dedi ki bizim bir fantezimiz var izlemek için 3. arıyorlarmış" dedi.

Hasan Can Kaya ise araya girerek "Anlamadım ikinzimi izliyorlar" deyince Gülüm "Hayır ben onları izleyecekmişim" yanıtını verdi.

Kadın konuk konuşmasının devamında "Pencere açacağım ben seni yönlendireceğim dedi. Allah diyorum ne penceresi... Ben bilmiyorum. Sonra anladım neyi izleyeceğim dedim; 'Sevişeceğiz sen de izleyeceksin' dedi. Açmadım tabi sövdüm sildim" dedi.

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