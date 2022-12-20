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Sağlık çalışanlarına verilecek promosyon tutarı belli oldu

Sağlık çalışanlarına verilecek promosyon miktarı belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın bankayla yaptığı anlaşmaya göre çalışanlara toplam 29 bin lira ödeme yapılacak.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 22:00
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Promosyon alacak sağlık çalışanlarına verilecek tutar belli oldu

Sağlık çalışanlarına verilecek promosyon tutarı belli oldu
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Sağlık Bakanlığı'nın Ziraat Bankasıyla yaptığı anlaşma çerçevesinde sağlık çalışanlarına toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

MAAŞ MİKTARINA BAKILMAYACAK

Anadolu Ajansı'nın Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Ziraat Bankası ile maaş anlaşması karşılığında alınacak promosyon tutarında anlaşmaya varıldı.

Buna göre, sağlık çalışanlarına, 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş miktarına bakılmaksızın toplam 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak.

ÖDEMENİN BÜYÜK KISMI NAKİT

Bu ödemenin 27 bin lirası peşin (25 bin 200 lira nakit, 1800 lira kredi kartına para puan), 2 bin lirası ise 6 aylık dönemlerde 2 taksit şeklinde "para puan" olarak verilecek.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öte yandan Sağlık Bakanlığı ya da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Sağlıkçı
20.12.2022 22:08
Diğer kurumlar, sağlık çalışanlarından çok daha önce ve fazla aldı. Sağlık bakanı paranın değeri düştükten sonra ve daha azına razı oldu.Sağlık çalışanları asla affetmeyecek sizleri...  
 
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