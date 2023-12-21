Promosyon yarışı kızışacak. İşte en yüksek para veren bankalar

Emekli maaşlarında uygulanacak enflasyon farkının açıklanmasına 13 gün kaldı. 3 Ocak 2024 günü açıklanacak TÜFE rakamlarıyla birlikte emeklinin alacağı zam değil, Anayasal hakkı olan enflasyon farkı belli olacak. İktidar, işte o enflasyon farkının üstüne iyileştirme yapacak mı belli değil. Bunu hep beraber göreceğiz.

Emekli maaşının artışında son düzlüğe girilirken, bankalar da promosyon yarışına hazırlanıyor. Çünkü beklenen yüzde 35 ile yüzde 40 arasında enflasyon farkı alacak. Özel bankalar devlet bankalarına göre promosyon yarışında fark attı deyimi az bile kalır. Çünkü özel bankalar devlet bankalarının neredeyse iki katı promosyon veriyor.

Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Bu zammın etkisiyle, bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi aşmıştı.

İŞTE ÖZEL BANKALAR VE DEVLET BANKALARININ VERDİĞİ PROMOSYON ÖDEMESİ

DENİZBANK

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3.500 TL altı maaş alanlar 3.000 TL,

3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 3.500 TL,

7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 4.500 TL

ING

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1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

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Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.

YAPI KREDİ BANKASI

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3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL

10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

GARANTİ BANKASI

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3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL

10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

AKBANK

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Maaş tutarı SGK PROMOSYON EK PROMOSYON TOPLAM PROMOSYON

0-3499 TL 3000 TL 3000 TL 6000 TL

3500 TL-7499TL 3500 TL 3500TL 7000 TL

7.500-9.999 TL 4500 TL 4500 TL 9000 TL

10.000 TL ÜZERİ 5000 TL 5000 TL 10.000TL

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans bugün promosyon rakamlarıyla 15 bin liraya kadar ödeme yapacakları ödeme yapacaklarını açıkladılar. Türkiye Finans Katılım Bankası'ndan yapılan duyuruya göre ilk defa maaşını taşıyacak ekelilere özel 12.500 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapalacağı duyuruldu. Kampanyada emekli maaş müşterilerinini referans olacakları emekli tanıdıkları için de 2500 TL'ye varan nakik ödüle sahip olma fırsatı sunulacak.

DEVLET BANKALARI PROMOSYONDA ÖZEL BANKALARIN ÇOK GERİSİNDE KALDI

HALK BANK

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3500 TL ALTI 3.000 TL

3500-7499 TL 3.500 TL

7500-9999 TL 4.500 TL

10.000 TL üzeri 5.000 TL

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ZİRAAT BANKASI

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzera

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VAKIFBANK

3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,

3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,

7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,

10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL

si yapılacaktır.