Promosyonda oyun var!

Ali Yazan /Ordu

Kamu kurumlarının personel maaş promosyonu ihalelerinin yaklaşmasıyla birlikte, bankaların tekliflerinde dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Sadece 1-2 ay önce 100 bin TL'nin üzerinde seyreden promosyon teklifleri, son bir haftadır 65-70 bin TL seviyelerine geriledi.

Bu durumun tesadüf olmadığını belirten Türk Sağlık-Sen Ordu Şube Başkanı Fatih Galender Zengin, bankalar arasında gizli protokollerle kurumların paylaşıldığını ve tekliflerin bilinçli olarak düşük tutulduğunu öne sürdü.

“BANKALAR KÂRINA KÂR KATIYOR, ÇALIŞANA BİR AVUÇ BAL”

Bankaların maaşların hesaba erken aktarılmasıyla bu paraları kısa vadede değerlendirme imkânı bulduğunu belirten Zengin, kullanılmayan maaş bakiyelerinin de bankalar için ek kaynak oluşturduğunu ifade etti.

Ayrıca kamu çalışanlarına verilen kredi kartları ve diğer bankacılık ürünlerinin, bankalar açısından kârlı bir müşteri portföyü anlamına geldiğini söyleyen Zengin, “Bizlerin sırtından yüksek kârlar elde eden bankalara, sadece sembolik promosyonlarla yetinmemizi kimse beklememeli” dedi.

SENDİKALARDAN BİRLİK ÇAĞRISI: OYUNLARI BOZALIM

Tüm kamu çalışanlarını ve sendikaları birlikte hareket etmeye çağıran Türk Sağlık-Sen, bu “promosyon oyunu”na karşı birlik içinde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zengin, bankalarla yapılacak maaş protokollerinde ülkenin ekonomik gerçeklerinin, enflasyonun, memur maaş artışlarının ve bankacılık sektörünün kârlılığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

“SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ”

Kamu çalışanlarının promosyonlardan en yüksek düzeyde yararlanmasını sağlamak adına kararlı olduklarını belirten Zengin, ihale süreçlerini dikkatle ve mücadeleyle takip ettiklerini, her adımda çalışanların lehine sonuçlar alınması için çalıştıklarını belirtti.

“DÜŞÜK ANLAŞMALARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ”

“Günümüz ekonomik koşullarının altında kalacak ya da başka kurumlardaki anlaşmaların gerisinde olan bir promosyon anlaşmasını Türk Sağlık-Sen olarak kesinlikle kabul etmeyeceğimizi bir kez daha açıkça ifade ediyoruz” diyen Fatih Galender Zengin, mücadele mesajı verdi.