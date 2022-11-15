Kansere karşı koruyor. Yaraları anında iyileştiriyor. İki kaşığı bile şifa deposu

Kansere karşı koruyuculuğu olan Propolis doğal bir antibiyotik. Antik çağlardan beri Propolis şifa deposu olarak biliniyor. Vücut sağlığı için oldukça önemli olan bu besin, vitamin ve mineral yönünden oldukça zengindir. Propolis dünyanın en ünlü doğal antibiyotiği namına sahip.

PROPOLİS NEDİR

Arılar, bitkilerden elde ettikleri besinlerle propolis üretirler. Kovan içi temizlik ve yalıtımında kullandıkları bir madde olan Propolis arıların dışarıdan gelen tehditlere karşı koruma için kullandıkları koruyucu kalkan niteliğindedir. Ayrıca arılar bu maddeyi bal peteklerini onarmak ve güçlendirmek için kullanırlar. Rengi, arıların elde ettiği bitkilerin çeşitlerine göre farklılık gösterir ancak çoğunlukla koyu kahverengidir. Propolis, arıların genellikle iğne yapraklı ağaçlardan, bitkilerin tomurcuk, yaprak, gövde ve salgılarından topladıkları ve bu maddeleri işleyerek ürettiği reçine benzeri bir maddedir.

Tarih boyunca insanların enfeksiyon tedavilerinde kullandıkları propolisin sağlığa olan inanılmaz faydaları ve hastalıkları önlemede ve tedavilerde gösterdiği etkiler üzerine olan araştırmalar hala devam etmektedir.

FAYDALARI

Propolis içerisinde B1, B2, C ve E vitaminleri, zengin mineral ve aminoasitler bulunur.

Hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır. Uçuk ve ağız yaralarını iyileştirir. Ağız kenarında oluşan yaralar başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde oluşan uçukların tedavisinde kullanılır.

Kansere karşı etkilidir. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger.

C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

Güçlü bir antioksidan olmasından dolayı, cilt sağlığı üzerinde oldukça iyi etkileri vardır. Cildin yenilenmesini ve diri olmasını sağlar.

Mikroplara, enfeksiyonlara ve bakterilere karşı vücudu koruma altına alır.

Arı kovanını mikroplardan arındırdığı gibi, insan vücudunda da mikrop ve bakteri oluşumuna engel olur, hastalıklara yakalanma tehlikesinin düşürür.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü içeriği ile bağışıklık sisteminin düzenli ve sağlıklı olmasını sağlar.

Bazı araştırmalar, propolisin soğuk algınlığı ve grip gibi rahatsızlıkların iyileşmesine yardımcı olduğunu gösterir.

Hücre büyümesini hızlandırdığı için cilt yanıklarının daha hızlı iyileşmesinde etkili olan propolisin; ülseratif kolit, ülser, mide ve bağırsak kanserlerinin yanı sıra diğer gastrointestinal sistem rahatsızlıklarına karşı koruma sağladığı ve bu hastalıkların tedavisine de yardımcı olduğu yönünde sınırlı çalışmalar bulunur.

Propolisin düzenli kullanımda solunum yolu sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Orta kulak enfeksiyonu durumlarında propolis kullanılır. Vücutta meydana gelen hafif yanıkları iyileştirir.

Diş çürüklerini azaltmada etkilidir. Parazit tedavisinde propolis kullanılabilir.

Siğillerin iyileşmesinde kullanılır. Genital bölgede meydana gelen iltihapların tedavisi sırasında kullanılabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Propolis kullanımından önce ürünün kullanım talimatları dikkatlice okunmalı, kişiyi şüpheye düşürecek bir durumun varlığında mutlaka hekime danışılmalıdır.

Aynı zamanda kronik rahatsızlıkları olan kişiler de propolis kullanmadan önce mutlaka hekime danışmalıdır. Propolisin içeriğinde yer alan doğal bileşenlerden bazıları kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir.

Bu nedenle planlanan bir operasyon öncesinde propolis ve diğer doğal bitkisel ürün ya da ilaçlar tüketilmemelidir.

Bala alerjisi olanların propolis tüketmemesi gerekir. Gebe ve emziren annelerin, propolis kullanmadan önce hekime danışmaları gerekir.

Propolis alkol ile birlikte kullanılmamalıdır. Astım gibi solunum ile ilgili hastalıkları olan kişilerin, propolis kullanımından önce hekime danışmaları gerekmektedir.

Propolis tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Propolisin uzun süre ile kullanımı alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

KULLANIMI

Tablet, pastil, ağız spreyleri, diş macunu, şampuan kullanımında kullanılır.

Propolis genel olarak damla şeklindedir ve günlük belirlenen damla sayısı bakımından kullanılır. Propolisin en yaygın kullanım şekli budur.

Bebeklerden yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eder ve kullanılabilir. Propolis, suda çözünür damla, tablet, kapsül, krem, sprey, şurup ve toz formlarında bulunur.

Formlarının çeşitliliği sebebiyle çoğunlukla propolis kullanımının oral ya da cilt üzerine sürülerek uygulanır.

Damla propolis, ağız yaraları ve boğaz enfeksiyonları için sıvı ve katı gıdalara damlatılarak tüketilebileceği gibi gargara yapılarak da kullanılabilir.

Tablet ve kapsül propolis, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve uyku problemlerinin çözülmesi için su ile beraber yutularak; krem propolis, küçük yanık ve yaraların tedavisi için cilt üzerine sürülerek kullanılır.