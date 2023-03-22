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İşte Propolis mucizesi

Diyetisyen Senem Dinç hastalıklardan korunmada Propolisin yararlarını anlattı. İşte mucize Propolisin yararları…

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 12:30
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Propolis mucizesi

İşte Propolis mucizesi
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Diyetisyen Dinç, hastalanmadan önce korunma altına alınan vücudun hasta olmayacağını ya da hastalığın normale oranla daha hızlı vücuttan atılacağını dile getirdi. Hastalıklara karşı vücut direncini artırmada bir arı ürünü olan propolisin yüzlerce yıldır en fazla tercih edilen doğal maddeler arasında yer aldığını dile getiren Dinç, şunları söyledi:

“Son yıllarda ise bilimsel araştırmaların konusu olan, koni çiçeği olarak da bilinen ekinezya bitkisinde bulunan echinazin, flavanoidler, kafeik asit türevleri, polienler gibi etken maddelerin vücudun savunma sistemini kuvvetlendirmeye yardımcı olduğu belirlenmiş ve yayınlanmıştır. Ekinezya başta Amerika olmak üzere birçok ülkede bu amaçla yaygın olarak kullanılıyor. Yapılan bir çalışmada ekinezya ekstraktının insanlarda bağışıklık sistemi fonksiyonlarını 5 gün içinde yüzde 50 – 120 arasında arttırdığı saptanmıştır. Almanya Sağlık Bakanlığı (BGA), ekinezya preparatlarını yutak, gırtlak ve burunda görülen soğuk algınlığı belirtilerine karşı savunma sisteminin ve bağışıklık sisteminin desteklenmesi için önermektedir.”

Propolisin, arıların doğadan topladığı nektarlar, reçineler, polenler ve bal mumlarından yaptıkları, önemli mineraller ve vitaminlerle beraber flavonoidler ve türevlerini içeren önemli bir destekleyici olarak kabul edildiğini anlatan Dinç, propolisin içeriği toplandığı yerin iklimine göre değişse de dünyanın her yerinde dezenfekte edici madde özelliği gösterdiğini dile getirdi. Propolisin, mikroplara karşı savaştığı için çok fazla tercih edildiğini belirten Dinç, şöyle konuştu:

“Ülkede ciddi boyutlarda yayılan H3N2 virüsüne karşı antibiyotikler de başarısız oluyor. Doğadaki en güçlü antibiyotik olarak kabul gören propolis 4 yaş ve üzeri çocuklar ve tüm yetişkinler için kullanıma uygun bir madde özelliğine sahip. Propolisi doğal olarak anti bakteriyel içeren ürünlerden ayrı tutan en önemli özellik ise virüslere karşı da savaşmasıdır. Bakterilerden daha farklı bir yapıya sahip olan virüsler, ilaçlara karşı yüksek direniş göstermesi ile bilinmektedir. Bağışıklığı kuvvetlendirmesinin yanında hücre onarıcı etkisi de tespit edilen propolis, şeker hastalığı ve midevi hastalıklar için de koruyucu ya da destekleyici olarak öneriliyor.”

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