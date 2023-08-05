Antioksidan özelliği sayesinde sağlığa faydalı olan propolis tüketimi son yıllarda artış gösterdi. Peki, propolis nedir? Propolis faydaları nelerdir?

Propolis, sağlık açısından sahip olduğu faydaları nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Arılar tarafından toplanan maddelerin başlarında bulunan salgı bezlerinden salgılandığı bilinen enzimlerle işlenerek üretilen reçine benzeri bir ürün olarak ifade edilebilir. Antioksidan özelliğe sahip olan propolis, çeşitli enfeksiyonlara karşı kullanılmaktadır.

PROPOLİS NEDİR?

Propolis, Yunanca da savunma ve giriş manalarına gelmekte olan pro kelimesi ve şehir anlamına gelmekte olan polis kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Arıların kovanların hijyenini ve güvenliğini sağlamak için ürettikleri bir tür reçine olarak bilinmektedir.

Propolisin genel olarak koyu kahverengi renge sahip olduğu ve kendisine has bir kokusu bulunduğu söylenebilir. Arı polenine göre daha zengin bir içeriğe sahip olduğunun söylenmesi de mümkün olmaktadır.

Propolis, tarih boyunca insanların farklı enfeksiyonlar için tedavi amaçlı ilaç olarak kullanılmakta olduğunu söylemek mümkündür.

Propolis ile ilgili olarak günümüzde de yapılan birçok çalışma bulunduğu ve insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahip olduğu ifade edilebilir.

PROPOLİSİN FAYDALARI NELERDİR?

Propolis kullanımının sağladığı birçok fayda bulunduğu bilinmektedir. Özellikle yaraların iyileşme sürecini hızlandırıcı bir etkiye sahip olduğunun söylenmesi mümkün olmaktadır. Mikroplara ve bakterilere karşı da koruyucu bir özelliğe sahip olan propolis, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı koruyuculuk sağlamaktadır.

Cilt sağlığı açısından da propolis kullanımının fayda sağladığını söylemek mümkün olmaktadır.

Ağız yaralarının ve uçukların iyileştirilmesinde de oldukça etkili ve doğal bir yöntem olduğunun söylenmesi mümkündür.

Propolis içerisinde B1, B2, C ve E vitaminlerinin yer aldığı bilinmektedir. Aynı zamanda içerisinde yer alan aminoasitler ve mineraller bakımından da son derece zengin olduğunu söylemek mümkün olmaktadır.

Dünyadaki en ünlü antibiyotik olarak bilinmekte olan propolisin, kullanılması durumunda hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan görevi gördüğünü söylemek mümkün olmaktadır.