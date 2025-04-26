Prostat büyümesine karşı sessiz devrim! Prostat tedavisinde çığ açan yenilik

Prostat büyümesi, yani benign prostat hiperplazisi (BPH), özellikle 50 yaş üstü erkeklerde yaygın bir sağlık sorunu. İdrar akışını engelleyerek yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu durum, dünya genelinde milyonlarca erkeği etkiledi. Geleneksel tedaviler, ilaçlar ve cerrahi yöntemler her zaman kalıcı çözüm sunamazken, Holmium Lazer Enükleasyon Prosedürü (HoLEP) son yıllarda etkili ve uzun vadeli bir çözüm olarak öne çıktı. Bilimsel araştırmalar ve önde gelen ürologların görüşleri, HoLEP’in BPH tedavisinde altın standart haline geldiğini gösterdi.

HOLEP NEDİR VE NASIL ÇALIŞIR?

HoLEP, prostatın idrar akışını engelleyen fazla dokusunu çıkarmak için yüksek güçlü bir holmium lazer kullanan minimal invaziv bir cerrahi yöntem. Prosedür, üretradan bir rezeksoskop ile gerçekleştirilir ve ciltte herhangi bir kesi gerektirmez. Lazer, prostat dokusunu hassas bir şekilde “soyarak” çıkarır ve bu dokular daha sonra mesaneden alınır.

Ürolog Dr. David Knopman, “HoLEP, prostatın boyutundan bağımsız olarak etkili bir tedavi sunar. Büyük prostatlarda bile düşük komplikasyon oranıyla üstün sonuçlar veriyor” dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR HOLEP’İN BAŞARISINI KANITLIYOR

HoLEP’in etkinliği, çok sayıda randomize kontrollü çalışmayla desteklendi. MC’de yayımlanan bir meta-analiz, HoLEP’in büyük hacimli prostatlarda (80 ml üzeri) diğer yöntemlere kıyasla daha kısa hastane yatış süresi, daha hızlı iyileşme ve daha az komplikasyon sunduğunu ortaya koydu. Çalışma, HoLEP’in maksimum idrar akış hızını (Qmax) artırdığını ve prostat spesifik antijen (PSA) seviyelerini düşürdüğünü gösterdi. Ayrıca, Journal of Endourology’de yayımlanan bir araştırma, HoMOREP’in geleneksel transüretral rezeksiyon (TURP) ve açık prostatektomiye kıyasla daha az kan kaybı ve daha kısa kateter kullanım süresi sağladığını belirtti.

HoLEP’in uzun vadeli sonuçları da etkileyici. European Urology’de yayımlanan bir çalışma, HoLEP’in 10 yıl boyunca semptomlarda kalıcı iyileşme sağladığını ve yeniden operasyon gereksiniminin yalnızca %0,7 olduğunu gösterdi. Buna karşılık, TURP’te bu oran %15’e kadar çıkabiliyor. Oxford Üniversitesi’nden ürolog Prof. Simon Brewster, “HoLEP, büyük prostatlarda açık cerrahiye gerek kalmadan en kapsamlı doku çıkarımını sağlıyor. Bu, hastalar için hem daha güvenli hem de daha etkili bir seçenek” dedi.

HOLEP’İN AVANTAJLARI NELER?

HoLEP, diğer BPH tedavi yöntemlerine kıyasla bir dizi avantaja sahip:

Minimal İnvaziv: Kesi gerektirmemesi, iyileşme süresini kısaltıyor ve enfeksiyon riskini azaltıyor.

Boyuttan Bağımsız: 30 gramdan 400 grama kadar her boyuttaki prostat için etkili.

Düşük Komplikasyon Oranı: Kanama, idrar kaçırma ve üretral darlık gibi komplikasyonlar, HoLEP’te diğer yöntemlere göre daha nadir görülüyor.

Uzun Vadeli Çözüm: Yeniden tedavi gereksinimi, diğer yöntemlere kıyasla çok daha düşük.

Histolojik İnceleme: Çıkarılan dokuların kanser hücreleri açısından incelenebilmesi, teşhis açısından ek bir avantaj sağlıyor.

Londra’daki King’s College Hospital’dan ürolog Mr. Nkwam Michael Nkwam, “HoLEP, özellikle büyük prostatlarda benzersiz bir etkinlik sunuyor. Hastalar genellikle bir gece hastanede kalıyor ve hızlı bir şekilde normal yaşamlarına dönebiliyor” dedi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: HOLEP NEDEN ALTIN STANDART?

HoLEP, hem Avrupa Üroloji Derneği (EAU) hem de Amerikan Üroloji Derneği (AUA) tarafından BPH tedavisinde boyuttan bağımsız bir seçenek olarak önerildi.

Ürolog Dr. Daniel Kellner, “HoLEP, daha önce başarısız olmuş diğer tedavilerden sonra bile etkili. Hastaların idrar semptomlarını kalıcı olarak iyileştiriyor” dedi.

Cambridge Üniversitesi’nden ürolog Dr. Tev Aho ise, HoLEP’in öğrenme eğrisine rağmen deneyimli cerrahlar tarafından uygulandığında eşsiz sonuçlar sunduğunu vurguladı:

“HoLEP, TURP veya yeşil ışık lazer tedavilerine kıyasla %98 oranında kateter bağımlılığını ortadan kaldırıyor

HOLEP’İN GELECEĞİ VE YENİLİKLER

HoLEP teknolojisi, MOSES 2.0 gibi yeniliklerle daha da geliştirildi. HHM Global’de yayımlanan bir çalışma, MOSES HoLEP’in standart HoLEP’e kıyasla daha kısa operasyon süresi ve daha düşük maliyet sunduğunu gösterdi. Ortalama operasyon süresi 25 dakika azalırken, hastaların çoğu aynı gün taburcu edildi.

HASTALAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

HoLEP, BPH’nin yol açtığı idrar yapma zorluğu, sık idrara çıkma, zayıf idrar akışı ve mesane taşları gibi semptomları etkili bir şekilde ortadan kaldırdı. Johns Hopkins Medicine’den ürolog Dr. Naren Nimmagadda, “HoLEP, hastaların yaşam kalitesini dramatik bir şekilde iyileştiriyor. Prosedür sonrası geçici idrar kaçırma gibi yan etkiler genellikle kısa sürede düzeliyor” dedi. Ancak, uzmanlar, prosedürün başarısının cerrahın deneyimine bağlı olduğunu vurguladı. Dr. Aho, “HoLEP, uzmanlaşmış merkezlerde en iyi sonuçları veriyor. Hastaların cerrahın HoLEP tecrübesini sorgulaması önemli” dedi.

PROSTAT BÜYÜMESİ TEDAVİSİNDE YENİ BİR ÇAĞ

HoLEP, prostat büyümesi tedavisinde minimal invaziv, etkili ve kalıcı bir çözüm sunarak hastaların yaşam kalitesini artırdı. Bilimsel çalışmalar, HoLEP’in diğer yöntemlere üstünlüğünü kanıtlarken, dünya çapındaki ürologlar bu yöntemi altın standart olarak nitelendirdi.

Prof. Brewster şunları söyledi:

“HoLEP, BPH tedavisinde bir devrim. Hastalar artık uzun süreli rahatlama ve düşük riskle normal yaşamlarına dönebiliyor”