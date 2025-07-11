Prostat kanseriyle savaşta Akdeniz diyetiini gizli gücü ortaya çıktı

Akdeniz diyeti, sağlıklı yaşamın sırrı olarak uzun süredir biliniyor, ancak yeni bilimsel araştırmalar, bu beslenme modelinin prostat kanseri riskini azaltmada da önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Balık, sebze, meyve, baklagiller ve zeytinyağı gibi besinlerle zengin Akdeniz diyetinin, özellikle agresif prostat kanseri türlerine karşı koruyucu bir etki sunduğu, uzmanlar tarafından vurgulandı.

Batı tarzı beslenmenin aksine, düşük doymuş yağ içeriği ve antioksidan zengini gıdalarla dolu bu diyet, prostat sağlığını destekleyen bir yaşam tarzı sundu.

BİLİMSEL BULGULAR AKDENİZ DİYETİNİN GÜCÜNÜ KANITLIYOR

İspanya’da gerçekleştirilen ve The Journal of Urology dergisinde yayımlanan bir vaka-kontrol çalışması, Akdeniz diyetine bağlılığın prostat kanseri riskini azalttığını ortaya koydu.

Araştırmada, 733 prostat kanserli erkek ve 1.229 sağlıklı erkekten oluşan bir kontrol grubu incelendi.

Sonuçlar, Akdeniz diyetine yüksek oranda bağlı kalan erkeklerde, Gleason skoru 6’dan yüksek ve evre cT2b-cT4 arasındaki agresif prostat kanserine yakalanma riskinin anlamlı ölçüde düşük olduğunu gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Adela Castello, “Akdeniz diyetinin, özellikle doymuş yağ oranı düşük besinleriyle, prostat kanseri riskini azaltmada önemli bir faktör olduğunu gözlemledik” dedi.

Houston’daki Texas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nde üroloji profesörü yardımcısı Dr. Justin Gregg liderliğinde yapılan bir başka çalışma, Akdeniz diyetinin prostat kanserinin ilerlemesini yavaşlatabileceğini ortaya koydu.

410 prostat kanserli hastayı kapsayan bu araştırmada, diyetin meyve, sebze, balık ve tam tahıl içeriği sayesinde kanserin ilerleme riskini %10 oranında azalttığı belirlendi.

Dr. Gregg, “Akdeniz diyetine bağlılık, aktif izlem sürecindeki hastalarda tümör ilerlemesini önemli ölçüde engelleyebilir” diyerek diyetin koruyucu etkisini vurguladı.

UZMANLAR NE DİYOR?

New York’taki Staten Island Üniversite Hastanesi’nden Dr. Phillip Vigneri, Akdeniz diyetinin düşük doymuş yağ içeriğinin, prostat kanseri riskini azaltmada kilit bir rol oynadığını belirtti.

Vigneri, “Japonya gibi düşük yağlı diyetlerin yaygın olduğu bölgelerde, prostat kanserinin metastatik oranlarının ve ölüm oranlarının daha düşük olduğunu gözlemliyoruz. Bu, Akdeniz diyetinin sağladığı avantajları destekliyor” dedi.

HANGİ BESİNLER ÖNE ÇIKIYOR?

Akdeniz diyetinin temel bileşenleri, prostat sağlığını destekleyen özellikleriyle dikkat çekti.

Domates, likopen içeriğiyle prostat kanseri riskini azaltmada etkili bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. 48 bin erkek üzerinde yapılan bir araştırmada, domates ve domates ürünlerinin yoğun tüketiminin prostat kanseri riskini %5, agresif prostat kanseri riskini ise %8 oranında azalttığı tespit edildi.

Zerdeçal, içerdiği curcumin maddesiyle prostat kanseri hücrelerinin büyümesini yavaşlatıyor ve tümörün kemiklere yayılmasını engelleyebiliyor. Yeşil çay ise polifenol içeriğiyle PSA (prostat spesifik antijen) seviyelerini düşürerek kanser riskini azaltıyor.

Günde üç fincan yeşil çay tüketen erkeklerde prostat kanseri riskinin azaldığı bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Nar suyu, ellagitannin adlı bileşenleriyle prostat kanseri hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatıyor ve yeni damar oluşumunu engelliyor. Kabak çekirdeği, omega-3 yağ asitleri ve karotenoid içeriğiyle iyi huylu prostat büyümesi riskini azaltırken, somon gibi yağlı balıklar omega-3 sayesinde prostat sağlığını destekledi.

BATI DİYETİ RİSKİ ARTIRIYOR

Batı tarzı beslenme, yüksek oranda işlenmiş et, şekerli içecekler, fast-food ve rafine tahıllar içeriyor. Bu beslenme tarzı, prostat kanseri riskini artıran faktörler arasında yer aldı.

Dr. Castelló’nun çalışması, batı diyetine bağlı erkeklerde agresif prostat kanseri riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, yüksek kalsiyum alımı (özellikle süt ürünlerinden) ve obezite de prostat kanseri riskini artıran unsurlar olarak öne çıktı.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİYLE RİSK AZALTILABİLİR

Uzmanlar, Akdeniz diyetinin yanı sıra düzenli egzersizin prostat kanseri riskini azalttığını belirtti.

Haftada 4-6 saat tempolu yürüyüş gibi aktiviteler, kanser riskini %10 oranında düşürebiliyor. Ayrıca, obezite ve metabolik sendromun prostat kanseri riskini artırdığı biliniyor. Bu nedenle, kilo kontrolü ve kafeinli-alkollü içeceklerden uzak durulması önerildi.

SAĞLIKLI BESLENME, SAĞLIKLI PROSTAT

Akdeniz diyeti, prostat kanseri riskini azaltmada güçlü bir müttefik olarak öne çıktı. Bilimsel araştırmalar, bu diyetin agresif tümörlere karşı koruyucu etkisini kanıtlarken, uzmanlar sağlıklı beslenme ve aktif yaşam tarzının önemini vurguadı.

Domates, zerdeçal, yeşil çay, nar ve balık gibi besinlerle zenginleştirilmiş bir diyet, prostat sağlığını korumak isteyen erkekler için umut verici bir yol haritası sundu.