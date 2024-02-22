‘Proteo’nun adı Kayseri'de yaşatılacak

Kaynak: AA
‘Proteo’nun adı Kayseri'de yaşatılacak
Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki köpek eğitim parkuruna, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da arama kurtarma faaliyetine katılan Meksikalı ekibin köpeği "Proteo"nun ismi verilecek.

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı Ağaçlandırma ve Bakım Şube Müdürü Cüneyt Canıdemir, tesisin bir hafta içinde hizmet vermeye başlayacağını ve tesiste arama kurtarma faaliyetlerinde görev alacak köpeklerin de eğitileceğini belirtti. Proteo, depremlerin ardından Meksika’dan gelen ekiple arama kurtarma faaliyetlerine katıldı ve hastalanarak hayatını kaybetti.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, Millet Bahçesi’ndeki köpek eğitim parkuruna Proteo adı verilecek.

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Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Yusuf Deliktaş, Millet Bahçesi Konferans Salonu’nda hayvan sahiplerine hayvanların beslenmesi, temizliği, bakımı ve aşılanması gibi süreçlerde eğitim vereceklerini ifade etti.

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Köpek Eğitim Parkuru, toplam 590 metrekare alana sahip ve köpekler için 10 farklı tipte parkur içeriyor. Zemini kum olacak şekilde tasarlanan eğitim parkurunda, 25 Şubat tarihinde uzman eğitmen Burak Safa Bayram tarafından köpek sahiplerine temel itaat, engel koşusu ve çeşitli eğitimler verilecek.

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