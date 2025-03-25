Protestoculara 'Erdoğan'a hakaret' operasyonu. 5'i çocuk 41 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, Saraçhane’de düzenlenen protestolarda 41 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli sloganlar attığını belirledi.

İstanbul Valiliği, kamu düzenini sağlamak amacıyla 24-27 Mart tarihleri arasında her türlü toplantı ve gösteriyi yasaklamıştı. Ancak, protestocular izinsiz şekilde eylem yaparak bu yasağa uymadı.

Gözaltına alınanlar, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Şüpheliler arasında 18 yaşından küçük 5 kişinin bulunduğu öğrenildi. Emniyet yetkilileri, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve ifadelerin alındıktan sonra hukuki sürecin netleşeceğini belirtti.