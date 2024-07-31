Protestolarda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Washington Post'un hastane kayıtları ile muhaliflere yakın Venezuelalı STK Foro Penal'ın verilerine dayandırdığı habere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette, göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı.

Çıkan olaylarda, son 2 günde 16 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çıkan olaylarda 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Protestoların artması ve kamu mallarına zarar verilmesi üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına binlerce asker ile polis sevk edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.