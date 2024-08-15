Proton VPN artık ücretsiz

Yüksek veri koruma standartlarına sahip İsviçreli e-posta, bulut ve diğer çevrimiçi hizmetler sağlayıcısı Proton, VPN tarayıcı uzantısını ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Şimdiye kadar tarayıcı uzantısı yalnızca ücretli VPN kullanıcıları tarafından kullanılabiliyordu.

Uzantı, Firefox veya Chrome, Opera veya Edge gibi Chromium tabanlı bir tarayıcı kullanan herkes tarafından bedava yüklenebiliyor. Proton'un VPN'i veri toplamamakla birlikte aynı zamanda hızlı ve güvenilir olmasıyla da ünlü, en azından 100'den fazla ülkedeki sunucu konumlarını seçebileceğiniz ve aynı anda on cihaza kadar bağlanabileceğiniz ücretli sürümde öyleydi. Bedava sürümde VPN uzantısının aynı güvenlik gücüne sahip olup olmayacağı konusunda tartışmalar sürerken şirket sessizliğini muhafaza ediyor.