Provokatör Furkan Bölükbaşı çıldırdı! Hesabını kapattıran AKP'li ismi açıkladı

Trol Furkan Bölükbaşı sosyal medya hesabının neden kapatıldığı kendisi açıkladı.

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Bölükbaşı'nın X hesabı 17 Ağustos’ta erişime kapatılmıştı.

Bölükbaşı'nın hesabının kapanmasının nedenini yeni hesabı aracılığıyla paylaştı.

Bölükbaşı'nın iddialarına göre Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun şikayeti üzerine hesabı kapatıldı.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu

Afyoncu'yu hedef alan Bölükbaşı şu ifadelerini kullandı:

"ERİŞİM ENGELİNİ TALEP EDEN ERHAN AFYONCU"

Hesap erişim engeli kararına ulaştık:

Erişim engelini talep eden Erhan Afyoncu.

Engellenme sebebim ise Erhan Afyoncu’nun Türk-Türkiyeli tartışması konusundaki fikirlerini eleştirmem.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştiren, hatta iftira atıp hakaret edenlere bile erişim engeli getirilmezken, Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için hesabım nasıl erişime kapatılıyor?

"SEN KİM OLUYORSUN DA SENİ ELEŞTİRENLERE ERİŞİM ENGELİ ÇIKARTTIRIYORSUN?"

Erhan Afyoncu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’dan daha mı önemli birisidir, ondan daha mı üstündür, ondan daha mı dokunulmaz bir şahıstır ki, Erhan Afyoncu’yu eleştirdiğim için erişim engeli kararı çıkarılıyor.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan değil de Erhan Afyoncu ise lütfen ilan edin.

AKP’li provokatör Furkan Bölükbaşı'na saldırı şoku

Yok değilse bu erişim engeli kararını açıklayın.

Derhal avukatlarım karara itiraz edecekler. Bu meselenin peşini asla bırakmayacağız.

Sen kim oluyorsun da seni eleştirenlere erişim engeli çıkarttırıyorsun. Sen Sultan mısın, Padişah mısın, Halife misin, sen kimsin?

Sen kimsin ki seni eleştiriyoruz diye sansürleniyoruz.

Ben de hakkımı yedirirsem bana Furkan Bölükbaşı demesinler.

Konuyla ilgili çok yakında bir video da çekeceğim.

Hadi bu hesabımı da engellettir.

Bir ölür bin diriliriz. Bizi susturamazsın.