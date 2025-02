PS5 Pro hayal kırıklığı yaşattı

Sony, PS5 Pro’yu 8 Kasım 2024’te piyasaya sürdüğünde konsolun büyük ilgi görmesini bekliyordu. İlk etapta özellikle Japonya’da güçlü bir başlangıç yapan konsol, ABD’de de satış açısından sağlam bir performans sergiledi. Ancak son veriler, konsolun satış hızının ciddi şekilde düştüğünü gösteriyor. ABD’de oyun konsolu satışlarının genel olarak yavaşladığı gözlemlenirken, PS5 Pro’nun da bu durumdan etkilendiği belirtiliyor.

PS5 PRO, PS4 PRO’NUN GERİSİNDE KALDI

Circana analisti Mat Piscatella’nın Bluesky platformunda paylaştığı verilere göre, PS5 Pro’nun satışları PS4 Pro’nun piyasaya sürüldüğü döneme kıyasla daha düşük bir hızda ilerliyor. Ancak burada dikkate alınması gereken önemli bir fark var: PS4 Pro, 2016 yılında 399,99 dolardan satışa sunulmuştu. Buna karşın, PS5 Pro’nun mevcut satış fiyatı 699,99 dolar seviyesinde. Artan fiyat farkı ve enflasyon etkisi, yeni nesil konsolun eski model kadar hızlı satılmasını zorlaştırıyor.

YENİ OYUNLAR CAN SUYU OLABİLİR Mİ?

PS5 Pro’nun satışları her ne kadar yavaşlamış olsa da, önümüzdeki dönemde piyasaya sürülecek büyük oyunlar konsolun satışlarını artırabilir. Özellikle Capcom’un yeni oyunu Monster Hunter Wilds, PS5 Pro’nun donanım gücünden tam anlamıyla faydalanan grafik modları sunacak. Oyun, 28 Şubat’ta piyasaya sürülecek ve bu çıkışın konsolun satışlarını yeniden hareketlendirmesi bekleniyor.

Bunun yanı sıra, 2025 yılında çıkması beklenen Ghost of Yotei ve Death Stranding 2: On the Beach gibi yapımların da PS5 Pro’ya olan ilgiyi artırması öngörülüyor. Ancak asıl büyük etkiyi GTA 6 yaratabilir. Rockstar’ın merakla beklenen açık dünya oyunu, 2025 sonbaharında piyasaya sürülecek ve PS5 Pro’nun en iyi oyun platformu olacağı söyleniyor. Ancak bazı uzmanlar, konsolun GTA 6’yı 60 FPS’de çalıştırıp çalıştırmayacağı konusunda şüpheli.

PS5 Pro’nun geleceği, büyük oyunların getireceği satış ivmesine bağlı olacak gibi görünüyor. Şu an için PS4 Pro’nun gerisinde kalan konsol, önümüzdeki aylarda yeni sürprizlerle bu durumu tersine çevirebilir.