PSG Osimhen için gözünü kararttı. Dev bonservis

Kaynak: II Mattino
PSG Osimhen için gözünü kararttı. Dev bonservis
Fransa devi Paris Saint-Germain, forvet hattını Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen ile güçlendirmek istiyor.

Kylian Mbappe'nin gelecek sezon Real Madrid'e transfer olması kesin gözüyle bakılırken PSG, forvet hattını doldurmak için harekete geçti.

Fransız devi, İtalya Serie A ekibi Napoli'de forma giyen Victor Osimhen'i radarına aldı.

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120 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR
Hücum hattına kaliteli bir golcü transfer etmek isteyen PSG, Osimhen için istenen 120 milyon euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır.

Diğer taraftan Napoli ile olan sözleşmesi 2025 yılında bitecek olan Osimhen'in de ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

PSG'nin Napoli ile anlaşması durumunda ise Nijeryalı yıldıza imaj haklarının tamamını kendisine bırakarak, yıllık 13 milyon euro maaş vermeyi planladığı aktarıldı.

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