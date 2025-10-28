Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), geçen sezon 837 milyon avroyla rekor gelir elde etti.

Kulübün açıklamasında 2024-2025 sezonundaki 837 milyon avroluk gelirin, PSG tarihinde rekor olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Söz konusu sezonda maç günü gelirlerinin 175 milyon avro, ticari gelirlerin ise 367 milyon avro olduğu ifade edildi.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupa şampiyonlukları yaşayan PSG, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da final oynadı.