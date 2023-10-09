PSG Rennes'i deplasmanda yendi. Bertuğ Yıldırım detayı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Rennes'i 3-1 mağlup etti.

Ligin 8. hafta mücadelesinde PSG, deplasmanda Rennes ile karşılaştı.

PSG, 32. dakikada Vitor Ferreira ve 36. dakikada Achraf Hakimi ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

Rennes, 56. dakikada Amine Gouiri'nin golüyle farkı bire indirse de PSG, 58. dakikada Randal Kolo Muani'nin golüyle durumu 3-1'e taşıdı ve maç da bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 71. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetle PSG puanını 15'e çıkarırken, Rennes ise 11 puanda kaldı.

(AA)