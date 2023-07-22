PSG'den flaş Mbappe kararı

Editör: Barış Atakan

Şuan ki kulübü PSG’de mutsuz olduğu bilinen ve adı sık sık İspanyol devi Real Madrid ile anılan Kylian Mbappe için flaş bir karar alındı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre, PSG yönetimi ile yıldız futbolcu arasındaki tüm bağlar koptu. Oyuncunun 2024 yazında bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer olacağına inanan Paris ekibi bu sebeple oyuncuyu kadro dışı bırakarak Japonya kampına dahil etmedi.

"HİÇ KİMSE KULÜPTEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

Haberde ayrıca PSG yönetiminin bu kararı almasının sebebinin "hiç kimse kulüpten büyük değildir" düşüncesinin yer aldığı belirtildi.