PSG'nin 90 milyonluk yıldızı Fener'e doğru: Mourinho ile görüşecek

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları, yıldız futbolcuların menajerlerinin de dikkatini çekti.

Son olarak Fransız devi PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun sarı lacivertli kulübe önerildiği öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre PSG, 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu elden çıkarmak istiyor. Oyuncunun önümüzdeki günlerde Jose Mourinho ile de görüşeceği ve transferin bu görüşmeye göre şekilleneceği belirtildi.

Real Madrid'de oynadığı dönemde 90 milyon euro piyasa değerine ulaşan Asensio yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.