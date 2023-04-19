Psikologla konuşmanın kalbe mucizevi faydası ortaya çıktı

İngiltere’deki University College London’da yapılan bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre; terapiye katılan kişilerde kalp rahatsızlıkları riskinin daha az olduğunu bildirdi.

European Heart Journal isimli dergide yayınlanan makalede terapi ile kalp-damar rahatsızlıkları arasındaki bağlantı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti. Daha önce yapılan araştırmalarda depresyonda olan kişilerde kalp-damar rahatsızlıklarının yüzde 72 daha sık görüldüğünün altı çizildi.

“İÇİNİ DÖKME”

Yapılan açıklamada depresyondan müzdarip kişilerin psikiyatr veya psikologlarla görüştükten sonra kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskinin azaldığı ifade edildi. Düşük yağlı beslenmenin vücutta yaratacağı etkiye benzer bir etki yaratan “içini dökme” nin birçok semptomu da iyileştirdiği söylendi.

“BUNUN YARATTIĞI ETKİ DÜŞÜK YAĞLI BESLENMEYLE BENZER”

Araştırmayı yürüten bilim insanı Celine El Baou, “Depresyon belirtileri gösteren kişiler, terapiden sonra iyileşince kardiyovasküler rahatsızlık riski yüzde 10 ile 15 azalıyor. Bunun yarattığı etki düşük yağlı beslenmeyle benzer. Araştırmalarımızda ayrıca zihin sağlığının özellikle 60 yaşın altındakilerin fiziksel sağlığı da etkilediğini tespit ettik” sözlerinin kullandı.

45 yaşın üzerindeki 640 binden fazla kişinin verilerini inceleyen uzmanlar terapi sonrasında depresyonu azalan kişilerin kalp-damar rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu bildirildi.