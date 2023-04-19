Psikologla konuşmanın kalbe mucizevi faydası ortaya çıktı

Psikologla konuşmanın kalp hastalıkları riskini azalttığının ortaya çıktığı bildirildi.

Psikologla konuşmanın kalbe mucizevi faydası ortaya çıktı

İngiltere’deki University College London’da yapılan bir araştırmadan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre; terapiye katılan kişilerde kalp rahatsızlıkları riskinin daha az olduğunu bildirdi.

European Heart Journal isimli dergide yayınlanan makalede terapi ile kalp-damar rahatsızlıkları arasındaki bağlantı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti. Daha önce yapılan araştırmalarda depresyonda olan kişilerde kalp-damar rahatsızlıklarının yüzde 72 daha sık görüldüğünün altı çizildi.

“İÇİNİ DÖKME”

Yapılan açıklamada depresyondan müzdarip kişilerin psikiyatr veya psikologlarla görüştükten sonra kardiyovasküler rahatsızlıklara yakalanma riskinin azaldığı ifade edildi. Düşük yağlı beslenmenin vücutta yaratacağı etkiye benzer bir etki yaratan “içini dökme” nin birçok semptomu da iyileştirdiği söylendi.

“BUNUN YARATTIĞI ETKİ DÜŞÜK YAĞLI BESLENMEYLE BENZER”

Araştırmayı yürüten bilim insanı Celine El Baou, “Depresyon belirtileri gösteren kişiler, terapiden sonra iyileşince kardiyovasküler rahatsızlık riski yüzde 10 ile 15 azalıyor. Bunun yarattığı etki düşük yağlı beslenmeyle benzer. Araştırmalarımızda ayrıca zihin sağlığının özellikle 60 yaşın altındakilerin fiziksel sağlığı da etkilediğini tespit ettik” sözlerinin kullandı.

45 yaşın üzerindeki 640 binden fazla kişinin verilerini inceleyen uzmanlar terapi sonrasında depresyonu azalan kişilerin kalp-damar rahatsızlıklarına yakalanma ihtimalinin daha düşük olduğu bildirildi.

Öne Çıkanlar
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Son Haberler
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti Güncel
İttifakların ve partilerin oy pusulasındaki yerleri kesinleşti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe nasıl şampiyon olur
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem Güncel
Elazığ'da 4,6 büyüklüğünde deprem
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola Yaşam
'AKP' plakalı çakarlı araçla yol kesti, taksiciyi tehdit etti: Aldıracağım seni karakola
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi Spor
Galatasaray'dan flaş karar: Atakan Karazor hamlesi
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı Magazin
Onur Buldu kızıyla paylaşım yaptı. Kısa sürede binlerce beğeni aldı
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı Spor
İşte dünyanın dikkatini çeken o Türk. Fatih Saboviç yazdı