Psikologlar 2015’te verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Psikolog atamalarıyla toplumsal sorunlar da çözülecek

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

Ekonominin her geçen gün daha kötüye gitmesiyle beraber vatandaşların psikolojileri de alt üst oldu. Psikologların belirttiğine göre toplumda kadına şiddetten, çocuk istismarına, intihardan madde bağımlılığına, şiddetten depresyona kadar toplum sağlığını bozan bu sorunların altıda psikolojik sorunlar yatıyor.

Ancak psikolojik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 15 günden önce randevu bulması ise imkansız. Herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğu bu dönemde ise kamuda psikolog istihdamı ile bu problemi ortadan kaldırmak mümkün.

85 üstü puanlarla evde oturup atama beklediklerini belirten psikologlar, “Evde oturmak değil, topluma faydalı olmak istiyoruz. Kadına şiddet, çocuk istismarı ve ihmali, aile içi şiddet ve akran zorbalıklarıyla mücadelede psikologlar göreve hazır” açıklamasında bulundu.

Her Aile Sağlığı Merkezi’nde en az 1 psikolog olması gerekliliğine dikkat çeken atama bekleyen psikologlar, “Psikoloğa gitmek sınıfsal olmaktan çıkmalıdır. Her sosyo ekoomik düzeyin psikoloğa ulaşması haktır. Kamuda psikolog istihdamı artırılmalıdır. 2015’te bize verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.