'Psikolojim bozuldu' dedi yolcuları bırakıp gitti

İstanbul Göksu Evleri durağında 14M otobüsü kullanan şoför, bilinmeyen bir nedenle yolculara hakaret edip “psikolojim bozuldu” diyerek içi yolcu dolu otobüsü bırakıp gitti.

Yaşanan olay karşısında şaşkınlık geçiren yolcular, bir vatandaşın cep telefonundan 153’ü arayarak şoför hakkında şikayette bulundu.

"ATIN İMAMOĞLU'NA"

O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansırken, bir yolcunun çekilen görüntüler sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kastederek "Atın İmamoğlu"na sözlerini sarf etti. Otobüsteki vatandaşlar yola başka bir otobüsle devam etti. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.