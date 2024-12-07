PSV, Twente kalesini kevgire çevirdi

Hollanda Eredivisie’nin 15. haftasında PSV, sahasında FC Twente’yi ağırladı. Philips Stadyumu’nda oynanan karşılaşma, PSV'nin üstün futboluyla unutulmaz bir geceye dönüştü. Ev sahibi ekip, mücadeleyi 6-1’lik skorla kazanarak liderliğini perçinlerken, Ismael Saibari sergilediği performansla alkış topladı.

Orta saha oyuncusu Saibari, iki gol ve iki asistle maçın yıldızı oldu. 23 yaşındaki futbolcu, Noa Lang ile harika bir uyum yakalayarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Özellikle ilk yarının son anlarında Lang’ın zarif topuk pasıyla Saibari'nin attığı gol, geceye damga vurdu.

PSV, bu galibiyetle puanını 41’e yükseltti ve en yakın takipçisi Ajax ile farkı 9’a çıkardı. Ajax'ın bir maç eksiği bulunsa da PSV’nin son dönemdeki formu, zirvedeki yerini sağlamlaştıracağını işaret ediyor.

TWENTE DİRENEMEDİ

FC Twente, maça hızlı bir başlangıç yaptı ve Sem Steijn'in erken golüyle öne geçti. Ancak PSV’nin etkili hücum organizasyonlarına karşı koyamayan Twente, savunmada büyük açıklar verdi. Malik Tillman'ın 2-1’lik üstünlüğü getiren golü sonrası Twente’nin penaltı beklediği bir pozisyonda hakem devam kararı verdi. Bu pozisyonun ardından Saibari ve Lang'ın ortaklaşa geliştirdiği atakta skor 3-1'e geldi.

İkinci yarıda PSV’nin hücum gücü daha da arttı. Saibari, ikinci golünü kaydederken, Richard Ledezma ve Ricardo Pepi de skora katkı sağladı. Pepi’nin şık aşırtma vuruşu, maçın kapanış golü olarak hafızalarda yer etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE MORAL OLDU

Bu farklı galibiyet, PSV’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Stade Brest maçı öncesi moral depolamasını sağladı. Fransız temsilcisi Brest ise son lig maçında Lille'e 3-1 yenilerek PSV deplasmanına kötü bir başlangıç yapacak.

PSV, şu ana kadar ligde oynadığı maçlarda toplamda 56 gol atarken, kalesinde sadece 11 gol gördü. Özellikle hücum hattındaki isimlerin formda olması, hem Eredivisie hem de Avrupa'da başarıya ulaşma umutlarını artırıyor.