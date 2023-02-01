1 Şubat 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Van Aanholt: Geri geldiğim için mutluyum

Van Aanholt: Geri geldiğim için mutluyum

PSV, Galatasaray'dan Patrick Van Aanholt'u sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 16:31
Takip Et

PSV'nin yeni transferi Patrick Van Aanholt konuştu

Van Aanholt: Geri geldiğim için mutluyum
+
Aa
-

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından PSV, Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'u transfer ettiğini açıkladı.
 

SEZON SONUNA KADAR OYNAYACAK

Hollanda kulübünden "PSV, transfer dönemindeki üçüncü takviyesini Patrick van Aanholt'la yaptı." şeklinde yapılan açıklamada, 32 yaşındaki sol bek Van Aanholt'un sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

"Yeniden hoş geldin" notu yer alan açıklamada, Patrick van Aanholt'un 2007-2009 yılları arasında PSV alt yapısında oynadığı kaydedildi.

Açıklamada, Van Aanholt ve PSV Genel Menajeri Marcel Brands'ın da görüşlerine yer verildi.
Van Aanholt, transferinin çok hızlı olduğunu belirtirken, "Geri geldiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

PSV'de Xavi Simons gibi bazı oyuncuları tanıdığını kaydeden Van Aanholt, tecrübesi ve uluslararası deneyimleriyle soyunma odasında faydalı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.
 

"DAHA ÖNCE DENEDİK"

Brands, sol bek Philipp Max'ın Eintracht Frankfurt'a transfer olmasının ardından bu mevkiye Van Aanholt'u transfer ettiklerini belirterek, "Bu transferi daha önce de denedik, şimdi gerçekleştiği için mutluyum." dedi.

Öte yandan Galatasaray Kulübü, Twitter hesabında transferi "Profesyonel futbolcumuz Patrick John Minguel Van Aanholt'un 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda PSV N.V. kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." açıklamasıyla duyurdu.

Van Aanholt, Borussia Dortmund'dan Thorgan Hazard ve FC Emmen'den transfer edilen ve Jeremy Antonisse'nin ardından PSV'nin ara transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu.

Profesyonel kariyerinde 426 maça çıkan Van Aanholt, toplamda 35 gol ve 34 asist yaparken 19 kez de Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
1
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Herkesin dilindeki belediye başkanının bir sürü fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
2
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Doları euroyu bilen Remzi Özdemir dolarda şimdi ne olacağını açıkladı. Faizde 17 ay önceye dönüş
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
3
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Cemal Enginyurt kazanacak adayın tanımını yaptı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
4
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Altın uzmanı İslam Memiş altında olacakları tarih vererek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
5
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Kılıçdaroğlu'dan AKP'yi korkutan açıklama. Alo, Ben Kemal; Bay Kemal diyeceğim
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
6
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
7
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿İsveç Başbakanı’ndan Kur’an-ı Kerim yakanlara sert tepki: Kullanışlı aptallar
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Avrupalılar elektrikli otomobile yüklendi satışlar arttı
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Euro Bölgesi'nde enflasyon geriledi
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Burdur’da iki katlı müstakil binada yangın çıktı
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
﻿Adana'da eski rektöre 2,5 yıl hapis cezası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.