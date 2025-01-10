PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor

PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA

Rize'de 2 PTT çalışanının silahla öldürülmesi, meslektaşları tarafından birçok ilde protesto edildi.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 1

Osmaniye'de PTT çalışanları geçtiğimiz günlerde, Rize'de 2 PTT çalışanının silahla öldürülmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 2

Rize'de Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde 7 Ocak'ta Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt silahla ateş edilerek öldürülmüş, olay yerinden kaçtıktan sonra bir binanın çatı katında yakalanan zanlı "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 3

İki PTT çalışanının silahla öldürülmesi, meslektaşları tarafından birçok ilde protesto etti.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 4

Rize'de gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt için Kur'an-ı Kerim'in okundu.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 5

Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz diyen Birlik Haber-Sen Osmaniye Şube Başkanı Sevilay Küçükçirkin, "Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda masum insanların katledildiği ve terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak zor ve acı dolu günler geçirirken, ne yazık ki, kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz. Daha 3 gün önce Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı şahıs talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt şehit etmiştir. Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Öncelikle, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 6

Kastamonu PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen Birlik Haber-Sen Kastamonu Şubesi ve PTT çalışanları, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Birlik Haber-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve PTT Merkez Müdürü Hale Çapkan, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 7

Çapkan, "Rize PTT Dağıtım Müdürlüğü'nde yaşanan bu hain saldırı, kamu çalışanlarının can güvenliğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Saldırının failleri adalet önünde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 8

Çapkan, kamu çalışanlarının görevlerini güvenle yapabilmesi için gerekli yasal ve fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "PTT şubelerinde güvenlik görevlisi bulundurulması, personel istihdamının artırılması, şiddet olaylarının katalog suç kapsamına alınması gibi tedbirler uygulanmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 9

Rize'de yaşanan silahlı saldırıda, Rize PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Kastamonu'daki çalışanlar, saldırıyı lanetleyerek, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulundu.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 10

Diyarbakır'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 11

Merkez Kayapınar ilçesindeki Posta Dağıtım Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyesi PTT çalışanları adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Hafid Tarhan, mesai arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 12

Tarhan, şunları kaydetti:

"Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesileyle, hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 13

Açıklamaya, Memur-Sen İl Temsilcisi Ramazan Tekdemir de katıldı.

Kastamonu PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen Birlik Haber-Sen Kastamonu Şubesi ve PTT çalışanları, saldırıyı kınayan bir basın açıklaması yaptı. Birlik Haber-Sen Kastamonu Şube Başkanı ve PTT Merkez Müdürü Hale Çapkan, yaptığı açıklamada, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 14

Çapkan, "Rize PTT Dağıtım Müdürlüğü'nde yaşanan bu hain saldırı, kamu çalışanlarının can güvenliğini bir kez daha gündeme getirmiştir. Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Saldırının failleri adalet önünde hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 15

Çapkan, kamu çalışanlarının görevlerini güvenle yapabilmesi için gerekli yasal ve fiziki düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. "PTT şubelerinde güvenlik görevlisi bulundurulması, personel istihdamının artırılması, şiddet olaylarının katalog suç kapsamına alınması gibi tedbirler uygulanmalıdır. Kamu çalışanlarına yönelik şiddet eylemleri son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 16

Rize'de yaşanan silahlı saldırıda, Rize PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve Temizlik Görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Kastamonu'daki çalışanlar, saldırıyı lanetleyerek, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için çağrıda bulundu.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 17

Gümüşhane ve Giresun'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek için bir araya geldi.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 18

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Gümüşhane Şubesi (Birlik Haber-Sen) üyeleri, Rize'de 7 Ocak'ta PTT şubesinde yaşanan silahlı saldırıyı basın açıklaması yaparak kınadı.

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PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor 19

Birlik Haber-Sen İl Başkanı Yusuf Satılmış, Gümüşhane PTT Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın herkesin yüreğini yaraladığını söyledi.

Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Satılmış, "PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Satılmış, "Birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Birlik Haber-Sen Giresun Şubesi üyeleri de meslektaşlarının öldürüldüğü olayı kınamak için Kumyalı mevkisindeki PTT Kargo Şubesi önünde toplandı.

Şube Başkan Yardımcısı Ayşe Bayramoğlu, saldırıda yaşamını yitiren meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Bayramoğlu, masum insanlara yönelik bu tür eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını vurguladı.

Olayın sadece PTT camiasının değil, toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Bayramoğlu, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının, vatandaşın yaşam ve hizmet alma hakkına yapıldığını kaydetti.

Bayramoğlu, kamu çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Protestoya, Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Birlik Haber-Sen Giresun Şube Başkanı Hasan Yücel, Diyanet-Sen Şube Başkanı Engin Öztürk ve PTT çalışanları destek verdi.

Ardahan ve Erzincan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ardahan Şubesi (Birlik Haber-Sen) İl Temsilcisi Gökhan Kılıç, PTT İl Müdürlüğü önünde sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın kendilerini derinden yaraladığını söyledi.

Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kılıç, "Yakın coğrafyada zor süreçten geçerken ne yazık ki kamu çalışanlarına yönelik şiddet haberleriyle her gün sarsılıyoruz." dedi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, bunu vurgulamak için toplandıklarını dile getiren Kılıç, "Bu insanlık dışı, kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasını değil, bütün toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkını ve hikmet alma hakkına saldırıdır." diye konuştu.

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