PTT çalışanları şiddete karşı ayakta! Rize'deki saldırıya tepki yağıyor

Birlik Haber-Sen İl Başkanı Yusuf Satılmış, Gümüşhane PTT Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın herkesin yüreğini yaraladığını söyledi.
Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Satılmış, "PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz. Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.
Şiddetin her türlüsünün lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Satılmış, "Birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Birlik Haber-Sen Giresun Şubesi üyeleri de meslektaşlarının öldürüldüğü olayı kınamak için Kumyalı mevkisindeki PTT Kargo Şubesi önünde toplandı.
Şube Başkan Yardımcısı Ayşe Bayramoğlu, saldırıda yaşamını yitiren meslektaşlarına Allah'tan rahmet diledi.
Bayramoğlu, masum insanlara yönelik bu tür eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını vurguladı.
Olayın sadece PTT camiasının değil, toplumun kanayan yarası olduğunu belirten Bayramoğlu, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının, vatandaşın yaşam ve hizmet alma hakkına yapıldığını kaydetti.
Bayramoğlu, kamu çalışanlarının görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Protestoya, Memur-Sen İl Temsilcisi Muhammet Sarı, Birlik Haber-Sen Giresun Şube Başkanı Hasan Yücel, Diyanet-Sen Şube Başkanı Engin Öztürk ve PTT çalışanları destek verdi.
Ardahan ve Erzincan'da PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini basın açıklamasıyla protesto etti.
Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası Ardahan Şubesi (Birlik Haber-Sen) İl Temsilcisi Gökhan Kılıç, PTT İl Müdürlüğü önünde sendika üyeleri adına yaptığı açıklamada, Rize'de yaşanan olayın kendilerini derinden yaraladığını söyledi.
Hayatını kaybeden meslektaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Kılıç, "Yakın coğrafyada zor süreçten geçerken ne yazık ki kamu çalışanlarına yönelik şiddet haberleriyle her gün sarsılıyoruz." dedi.
Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını, bunu vurgulamak için toplandıklarını dile getiren Kılıç, "Bu insanlık dışı, kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasını değil, bütün toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkını ve hikmet alma hakkına saldırıdır." diye konuştu.