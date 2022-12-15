PTT güvenlik görevlisinden şube müdürüne 4 kurşun 

İHA'nın haberine göre, olay Ankara’nın Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan PTT Şubesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre saat 11.00 sıralarında PTT Şubesi’nde görevli güvenlik görevlisi olan Hurşit S., postanenin şefi Mehmet K. ile sözlü tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile silahına davranan güvenlik görevlisi, postanenin şefine 4 el ateş etti. Postane Şefi Mehmet K.’nin olay yerinde ağır yaralandı. Seken kurşunlardan biri de olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralanmasına neden oldu.