PTT rapor parası nasıl alınır?

SGK, çalışma hayatında faaliyet gösteren veya dışarıdan prim ödeyen kişilere çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerden biri de rapor parasıdır. Rapor parası, iş göremezlik raporu alan ve çalışamayan sigortalı kişilere veriliryor. Ancak bu ödeme, yalnızca SGK'ya kayıtlı sigortalılar için geçerlidir.

Belirli durumlarda işe gidemeyen ve dolayısıyla çalışamayan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan rapor parası alma hakkına sahiptir. Bu hak, sadece sigortalı olan kişiler için geçerlidir. Peki, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan nasıl rapor parası alınır ve hangi şartlar altında verilir? İşte konuya dair detaylar...

SGK, geçici iş göremezlik durumunda olan çalışanlara rapor parası ödemesi yapar. PTT aracılığıyla verilen bu ödemenin alınabilmesi için çalışanların belirli şartları sağlaması gerekmektedir. PTT üzerinden rapor parası almak için izlenmesi gereken süreçler ve gerekli belgeler hakkında detaylar...

RAPOR PARASI NEDİR?

İş kazası, hastalık, meslek hastalığı veya doğum gibi sebeplerle çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan rapor parası alma hakkına sahiptir. Rapor sahibi sigortalı çalışan, gerekli şartları sağladığı takdirde kendisi için belirlenen ücreti toplu olarak talep edebilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, rapor paralarını PTT aracılığıyla ödemektedir. Hak sahibi, ilgili talimatları takip ederek rapor parasını PTT şubelerinden çekebilir.

RAPOR PARASI ALMA ŞARTLARI

Sigortalı çalışanların rapor parası alabilmeleri için sağlamaları gereken bazı şartlar bulunuyor. İlk olarak, sağlık raporunun işveren tarafından sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Çalışanın işe gidemediği günlerin puantaj tablosunda 'raporlu' olarak işaretlenmesi ve ilgili raporun Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmesi gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan rapor parası almak isteyen çalışanların sağlamaları gereken diğer şartlar şu şekilde:

- Rapor süresi boyunca çalışanın aktif sigortasının olması,

- Raporun, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından alınmış olması,

- Raporun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylanmış olması,

- Sigorta primi şartının sağlanmış olması,

- Rapor tarihinden önceki son 1 yıllık süreçte en az 90 gün prim ödemesinin yapılmış olması,

- Doğum sebebiyle rapor parası alınacaksa, raporun hamileliğin en geç 32. haftasında alınmış olması ve son 1 yıllık süreçte en az 90 gün prim ödemesinin yapılmış olması,

- İş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle rapor parası alınacaksa, bu durumun rapor başlangıç tarihinde geliştiğini ispat edebilmek.

Bu şartları sağlayan sigortalı çalışanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan rapor parası talep edebilirler.

RAPOR PARASI NASIL HESAPLANIR?

Rapor parası hesaplanırken, kişinin raporlu olduğu gün sayısı önemli bir faktördür. Ayrıca son üç ay içindeki brüt ücret de rapor parasının hesaplanmasında etkilidir. Bu bilgiler, kişinin rapor parası alabilmesi için değerlendirilir ve ödeme miktarının belirlenmesinde rol oynuyor.

PTT RAPOR PARASI NE ZAMAN ÖDENİR?

PTT tarafından ödenen rapor parasının ne zaman yatırılacağı, raporlu çalışanlar arasında büyük bir merak konusudur. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan rapor parası hizmeti, PTT aracılığıyla kişilere ulaştırılıyor.

Rapor parasının yatırılma günü, kişinin T.C. kimlik numarasına göre değişiklik gösterir. Ödeme tarihi, SGK tarafından kısa mesaj ile bildirilir. Bu mesajı alan kişi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numarası olan pasaport veya ehliyet gibi belgelerden birini alarak en yakın PTT şubesine başvurmalıdır.

Rapor parasının yatırıldığını öğrenen kişi, kimlik kartını PTT yetkilisine göstererek rapor parasını hemen hesabından çekebilir.

Ödeme tarihleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre belirlenir ve şu şekilde:

- T.C. kimlik numarası 0 ile bitenlere: Pazartesi

- T.C. kimlik numarası 2 ile bitenlere: Salı

- T.C. kimlik numarası 4 ile bitenlere: Çarşamba

- T.C. kimlik numarası 6 ile bitenlere: Perşembe

- T.C. kimlik numarası 8 ile bitenlere: Cuma

Bu şekilde belirlenen günlerde, kişilerin rapor parası PTT tarafından hesaplarına yatırılıyor.