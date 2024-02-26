PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
PTT: Hande Naz Sunar, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Yasemin Özel, Yiwen (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Levinska, Merve Çepni)
Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal)
Setler: 23-25, 25-23, 25-19, 25-21
Süre: 112 dakika (29, 28, 29, 26)
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