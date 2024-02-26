PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti

Kaynak: AA
PTT Sultanlar Ligi’nde cezayı kesti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmasında PTT ağırladığı Çukurova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında PTT, konuk ettiği Çukurova Belediyespor'u 3-1 yendi.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

PTT: Hande Naz Sunar, Mirkovic, Caffrey, Elif Su Yavuz, Yasemin Özel, Yiwen (Özlem Güven, Özlem Tuğral, Levinska, Merve Çepni)

Çukurova Belediyespor: Stojiljkovic, Dimitrova, Yasemin Güveli, Fabris, Ezgi Bektaş, Büşra Güneş (Berin Yıldırım, Berra Eren, Leyva, Nur Sevil Gökbudak, Ceren Önal)

Setler: 23-25, 25-23, 25-19, 25-21

Süre: 112 dakika (29, 28, 29, 26)

İlgili Haberler
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı
Eczacıbaşı'nın güzel voleybolcusu Simge Aköz: Bana öyle demeyin utanıyorum
Vakıfbank'ın güzel voleybolcusu gönlünü Fenerbahçeli sporcuya kaptırdı. Büyük aşk ortaya çıktı
Eczacıbaşı'nın uzun bacaklı Amerikalı yeni transferinin fotoğrafları ortaya çıktı. Plaj voleybolunun da tozunu attırmış
Toplar havada uçuştu. Voleybolcular maç öncesi böyle ısındı
Toplar havada uçuştu. Voleybolcular maç öncesi böyle ısındı
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar
Galatasaraylı voleybolcu İlkin Aydın: Benim kalbimi çaldılar
Ligin 13. haftasında Bozüyük Belediye:0 Sakarya Voleybol:3
Ligin 13. haftasında Bozüyük Belediye:0 Sakarya Voleybol:3
Son Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler düşüş yaşadı
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’ Gündem
Erdoğan sorusunu beğenmediği A Haber muhabirini fırçaladı. ‘Rüya kendine gel’
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler Spor
Icardi yok. Galatasaray Antalyaspor maçından ilk görüntüler
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı Spor
River Plate Boca Juniors derbisi nefes kesti. 85 bin kişilik stattaki atmosferi görenlerin ağzı açık kaldı
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada Gündem
Koşarak yola çıktı, motosikletin altında kaldı! O anlar kamerada
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış Gündem
Seçil Erzan’ın Fatih Terim’in damadıyla yazışmaları ortaya çıktı. 'Nasıl intihar edilir?' diye araştırma yapmış