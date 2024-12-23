‘PTT’ yalanı ile vurgun: Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Kaynak: İHA
‘PTT’ yalanı ile vurgun: Mersin'de dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Mersin polisi, kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp ‘adınıza kırmızı mühürlü tebligat varr’ diyerek dolandıran bir çeteyi çökertti. 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda zanlıların 7 kişiden toplam 519 bin lira para aldıkları ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin teknik ve fiziki çalışmasında kendilerini PTT görevlisi olarak tanıtıp, aradıkları şahısları "adınıza kırmızı mühürlü tebligat var" şeklinde korkutarak dolandıran 6 şüpheli belirlendi.

Bunun üzerine şüphelilerin ofis olarak kullandığı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalandı. Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme, banka kartları, silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 6 şüphelinin 7 kişiyi toplamda 519 bin 200 TL dolandırdığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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