PTT’den posta pulu

Kaynak: AA
PTT’den posta pulu

PTT AŞ, "Sülüngiller" konulu sürekli posta pulu ve ilk gün zarfının tedavüle çıkarıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Sülüngiller" konulu (26x36 milimetre boyutunda) 29, 81, 175 TL, bedelli sürekli posta pulları ile bunlara ait 314 TL, bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve şirkete ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışının yapıldığını belirtildi.

Bu filatelik ürünlerin satışa çıkmasıyla beraber, PTT Pul Müzesi'nde "Sülüngiller Konulu Sürekli Posta Pulları 12.07.2024 ANKARA" ismiyle ilk gün damgası kullandırılmaya başlandığı aktarıldı.

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