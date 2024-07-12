Bakan Işıkhan’dan iş tespiti

Kaynak: DHA
Bakan Işıkhan’dan iş tespiti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 270 bin 761 açık iş tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından işveren ve iş arayanlara dair paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, işverenlerin ve iş arayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını analiz ederek etkin çözümler ürettiklerini, en fazla işçi talep eden sektörleri ve en fazla işçi aranan meslekleri belirlemek amacıyla İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı ikinci çeyrek sonuç raporunu paylaştıklarını söyledi.

Işıkhan, 1 ve üzeri çalışanı olan 17 bin 181 işletmeyle iletişime geçerek 270 bin 761 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettiklerini söyledi.

Aynı zamanda Işıkhan, açık işleri inceleyerek kendilerine uygun işe başvurmak isteyen vatandaşların 'http://esube.iskur.gov.tr'ye beklediklerini belirtti.

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