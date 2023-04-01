TFF'nin puan silmeyi ne zaman görüşeceği belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Başta Beşiktaş olmak üzere Trabzonspor ve Adana Demirspor’un ‘puan silme’ talebinin bu hafta TFF’de görüşülmesi bekleniyor.

Riva’ya ulaşan dosyayı TFF kabul etti.

Şimdi gözler Kulüpler Birliği’nden ulaşan raporun ne zaman TFF’de görüşüleceği. İcra Kurulu toplantısının salı günü yapılması nedeniyle TFF’nin de dosyayı aynı gün görüşmesi bekleniyor.

BİRLİK OLAMADILAR!

Özellikle Beşiktaş’ın talebi üzerine Kulüpler Birliği Vakfı, perşembe günü Maslak'taki ofisinde toplandı.

Toplantının gündem maddesi ise Süper Lig'de oluşabilecek yeni puan durumuydu.

Ancak bazı takımların yer almadığı Kulüpler Birliği Vakfı’nın 12 kulüplü toplantısından fikir birliği çıkmadı.

Vakıf Başkanı Ali Koç, ligden çekilen Hatay’ın oy kullanmadığı zirvede 11 takımın 7’sinin ligden çekilen 2 takımın tüm maçlarının oynanmamış sayılmasını istediğini, 4 kulübün ise TFF’nin aldığı kararın devamını talep ettiğini belirtti.