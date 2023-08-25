Pubg’de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı

Bursa'da sanal oyunda tartışan iki şahıs buluşup kavga etti. Kavgada Abdullah H.(23), elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

KAYNAK: İHA
Pubg’de tartıştığı şahsı sokakta bıçakladı

Olay saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet M.(19), telefondaki uygulamadan sanal oyun oynamaya başladı. Ahmet M.(19), aynı oyunu oynayan Abdullah H.(24) ile oyundaki mesajlaşmada tartışmaya başladı. Birbirine küfürler yazan şahıslar oyunu bırakıp cadde üzerinde buluştular. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Abdullah H.(24) elindeki bıçakla Ahmet M.(19)'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı.

1 MİLİMETRE İLE HAYATTA KALDI

Göğsünden ve boynundan yaralanan gencin, tetkiklerinden bıçağın boynunda bir milim daha derin kesi olması halinde durumunun kritik olabileceği ifade edildi. Yaralı, tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi Abdullah H.(24), polis ekiplerince Orhaniye Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alındı.

SANAL OYUNDA KÜFÜRLEŞMİŞLER

Gözaltına alınan Abdullah H.(24)'nin ifadesinde, "Telefondan oynanan sanal oyunda (Pubg) oynarken, bana küfür etti. Küfürleşme sonucunda oyunu bitirip buluştuk ve kavga ettik. Zor durumda kalınca bıçakla yaraladım" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

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