Pulluğunun pimini takarken traktörün altında kaldı

Kaynak: DHA
Pulluğunun pimini takarken traktörün altında kaldı

Konya'da 75 yaşındaki Hüseyin Tezel tarlasını sürdüğü sırada pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada 75 yaşındaki Hüseyin Tezel, tarlasını sürdüğü sırada traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Çavuş Mahallesi'nde saat 19.30 civarında gerçekleşti. Tezel, tarlasında çalışırken traktörüne bağlı pulluğun pimini değiştirmek için durdu ve indi. Ancak traktör aniden hareket etti ve Tezel, arka tekerinin altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda Tezel’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hüseyin Tezel'in cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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