Püskülün modadaki yeri

Kaynak: Haber Merkezi
Püskülün modadaki yeri

Kuşkusuz yaz akşamlarının partilerin en vazgeçilmezi, püsküllü kıyafetlerdi. Göz alıcı tasarımlarla davetlerin öne çıkan parçalarından oldu.

Günlük giyim, spor giyim ve gece giyimi olmak üzere günün her saatine uygun farklı tasarımlar, giyim modasında ayrıştırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük giyimin rahatlığı, spor giyimin konforu ve gece davetlerinin yıldızı olmak yılın trendleri ile belirleniyor.

Günün her saati bile farklılık gösteren bu hızla gelişen ve değişen trende uymak kolay değil ama zevkli.

Davetlerin en vazgeçilmez parçalarından olan püsküllü kıyafetler her sezon trend olmuştur.

Mikro ince saçaklar olarak ifade edilen püsküller, 2024 yılına damga vuracak yenilikler arasında yer alıyor.

Eğlenceli ve oyunbaz stil giyim faktörlerden biri olan püsküller, kıyafetleri havalı bir forma sokuyor.

Lüks modaların parçaları arasında püskül detayına sıkça rastlarız. Bunu bazen kıyafetlerde bazen çantalarda ya da ufak bir detayda. Mutlaka püskül ile bir hareket katılır.

Giyim ürünlerine salaş ve bohem bir hava kazandıran püskül detayları, uzun ve akıcı görünümü ile grubundan ayrışıyor.

Püskülü bazen ufak bir cüzdana detayında eklenerek hareketlilik yaratılabilir.

Bazı markaların koleksiyonlarına eklediği metalik püsküller, trendin en gözde parçaları olarak dikkat çekiyor.

Püsküllü ürünleri, sade parçalarla birleştirilerek iddialı görünümler oluşturabilirsiniz.

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