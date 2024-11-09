Pusu kurup öldürmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu

Kaynak: DHA
Pusu kurup öldürmüştü. Cinayetin nedeni belli oldu

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde Tevfik Emren minibüsüyle seyir halindeki Sadettin Alıcı'ya ateş açarak öldürmüştü. Cinayetin nedeninin kan davasından çıktığı öğrenildi.

Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyü yakınlarında 5 Kasım gecesi meydana gelen olayda, 20 V 3279 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya yol kenarından tüfekle ateş açıldı. Başından vurulan Sadettin Alıcı'nın kullandığı minibüs, yol kenarına girerek durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, kurtarılamadı.

cinayete-neden-olan-husumet-komsular-ar-412880-121816.jpg

BABASINI ÖLDÜRMÜŞ

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Sadettin Alıcı'nın husumetlisi olduğu belirlenen Çepni köyünde oturan Tevfik Emren'i, gözaltına alındı. Tevfik Emren jandarmadaki ilk ifadesinde, yaklaşık 27 yıl önce babası Muammer Emren'i öldüren Sadettin Alıcı'nın olay günü bir cenaze dolayısıyla köye geldiğini ve kendisine silah göstererek tehdit ettiğini öne sürdü. Korkutmak amacıyla Sadettin Alıcı'nın aracına doğru tüfekle ateş ettiğini söyleyen Tevfik Emren, öldürme kastı olmadığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tevfik Emren, tutuklandı.

cinayete-neden-olan-husumet-komsular-ar-412876-121816.jpg

10 YIL YATIP, CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Olayla ilgili geçmişte yaşanan husumetin detayları da ortaya çıktı. Sadettin Alıcı ile kendisini öldüren Tevfik Emren'in babası Muammer Emren'in Çepni köyünde komşu oldukları ve evlerinin arasındaki boş arazi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

cinayete-neden-olan-husumet-komsular-ar-412877-121816.jpg

İki komşu arasındaki arazi tartışmasının büyümesi ile Sadettin Alıcı'nın 27 Ağustos 1997 tarihinde Muammer Emren'i tüfekle vurarak öldürdüğü belirtildi. Sadettin Alıcı'nın Muammer Emren'i öldürmekten cezaevine girdiği, yaklaşık 10 yıl yattıktan sonra çıktığı öğrenildi.

cinayete-neden-olan-husumet-komsular-ar-412878-121816.jpg

Çepni köyüne yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyüne yerleşen Sadettin Alıcı'nın hayvancılık yapmaya başladığı, kendisini öldüren Tevfik Emren'in ise Çepni köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı, evli, 3 kızı ve 1 oğlu olduğu kaydedildi. Diğer yandan Tevfik Emren'in öldürülen babası Muammer Emren'in mezarı başında çekilen bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

Son Haberler
Mağazalar yandı 1 milyon 100 bin TL kül oldu
Mağazalar yandı 1 milyon 100 bin TL kül oldu
Vekillerden ‘vefa’ vurgusu… CHP’de ‘normalleşme’ çatlağı
Vekillerden ‘vefa’ vurgusu… CHP’de ‘normalleşme’ çatlağı
Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi
Candyman filmiyle akıllara kazınmıştı! Ünlü aktör Tony Todd’dan acı haber geldi
Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti
Yaşam savaşını 18 gün sonra kaybetti
Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç
Özgür Özel'in çağrısı vatandaşa soruldu! Son anketten çarpıcı sonuç