Pusu kurup silahını peş peşe ateşledi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Şişli’de kamyonun arkasına gizlenen kapüşonlu bir gizi işe gitmek için evden çıkan iki kardeşe silahlı pusu kurdu. Şüpheli iki kardeşe peşe peşe silahla ateş etti. Baçaklarından yaralanan iki kardeş yere yığılırken, zanlı olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 12.45 sıralarında Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evlerinden çıkan Önder S. ve Cemil S. iş yerlerine gitmek için yürümeye başladı. İki kardeş sokakta yürüdüğü sırada, kapüşonlu bir kişi park halindeki kamyonetin arkasına gizlendi.

Bir sürede burada bekleyen kişi, önünden geçen iki kardeşe silahlı saldırı düzenledi. Bacaklarından vurulan iki kardeş yere yığılırken, saldırgan koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı iki kardeşe ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı.

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İki kardeşin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri saldırı sonrasında çalışma başlatırken, olay yerinde incelene yaptı. İncelemeler sırasında park halindeki bir otomobile de kurşunların isabet ettiği belirlendi. Saldırı

SALDIRI KAMERADA

Saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

İstanbul- Şişli'de iki kardeşe silahlı saldırı kamerada; pusu kurup bacaklarına sıktı

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